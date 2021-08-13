新冠肺炎．最新｜同批印尼冰鮮䱽魚三樣本陽性　分銷至五個零售商

衞生防護中心今日(13日)公怖，新增五宗輸入個案，患者4女1男，年齡由16至69歲，分別由瑞士、美國、坦桑尼亞、斯里蘭卡及孟加拉抵港，其中69歲由美國抵港女患者曾在本港接種兩針科興疫苗。



本港昨（12日）新增5宗輸入個案，當中3人為船員，分別由瑞士、泰國，南韓及新加坡抵港，初步確診個案少於5宗，至今已連續7日無本地個案。



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印尼進口䱽魚表面、包裝驗到新冠病毒 同批次分銷至五個零售商

【19:44】食物環境衞生署食物安全中心今天（13日）公布，中心於8月10日從一批十箱（約270公斤）的印尼空運進口冰鮮䱽魚，抽取共十個䱽魚表面樣本及包裝樣本進行檢測，化驗結果顯示兩個䱽魚表面樣本及一個包裝樣本呈陽性，病毒量為低，該批䱽魚涉及一印尼出口商「PT. Perishable Logistics Indonesia」。

食安中心跟進調查後，確定該批冰鮮䱽魚曾售予香港仔及長沙灣魚類批發市場，再分銷至五個零售商。直至昨晚，衞生防護中心已安排九名曾接觸受污染物的相關工作人員進行檢疫。

新冠肺炎｜今增5輸入個案 3人帶變種 斯里蘭卡外傭抵港20天確診

【14:49】衞生防護中心今日（13日）公布，新增5宗新冠肺炎輸入個案，患者分別從斯里蘭卡、坦桑尼亞、瑞士、美國和孟加拉抵港。2人為外傭，均帶變種病毒，其中一名斯里蘭卡抵港女子抵港至今已踏入20天。一名69歲老婦於5月完成接種兩劑科興，仍有感染。另外，今天亦有少於5宗初步確診個案。

新冠肺炎｜涉事冰鮮魚病毒量低CT值高於30 料屬殘骸傳播風險低

【13:42】食物安全中心昨日（12日）公布，首次驗出進口魚類及包裝樣本對新冠病毒檢測呈陽性，涉事魚類為來自印尼的冰鮮䱽魚。消息指，涉事冰鮮魚驗出的病毒量低，CT值高於30，但因病毒量太低，無法檢測是否屬變種病毒。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷指，估計涉事冰鮮䱽魚於包裝或運輸過程，因有人受感染而將病毒黏附在其表面，不過有機會屬病毒殘骸，傳播風險低。他提醒，市民購買食物後，應先將其包裝及食品沖洗，切忌立即放入雪櫃，並應以至少攝氏70度的高溫將其煮熟才進食。

新冠肺炎｜街市魚檔進口冰鮮魚驗出新冠病毒 熟客：好彩噚日冇買

【11:55】食物安全中心昨日（12日）公布，首次驗出進口魚類及包裝樣本，對新冠病毒檢測呈陽性，政府已要求位於土瓜灣街市一樓、出售該進口魚的魚檔「華記鮮魚」員工及顧客須強制檢測。

今早有顧客得知「華記鮮魚」有冰鮮魚產品的包裝樣本染出新冠病毒後大感驚訝，又指日前曾經光顧該魚檔，直指「好彩噚日冇買」。亦有冰鮮魚的魚檔負責人相信，今次事件為個別供應商問題，不太擔心，強調與「華記」的供應商不相同。

新冠疫苗｜男子被連打兩劑復必泰 彭鴻昌：護士應每隔數小時休息

【08:52】《香港01》日前獨家報道，一名66歲男子在屯門友愛體育館接種中心被接連注射兩劑復必泰疫苗，事主要送院治理。涉事營運機構盈健醫療昨日稱，事故涉及護士程序出錯，已停止該護士所有職務。

香港社區組織協會幹事彭鴻昌今（13日）早在港台節目表示，希望營運機構和衞生署深入調查此事件，檢視如何防止再次發生。他又稱，雖然每名護士都有接種數目上限，但事發在下午5時，護士的精神可能已不集中，建議接種中心讓護士每隔數小時休息一次，以免精神不足出現疏忽。

【昨日總覽】

印尼進口冰鮮鯧魚及包裝帶病毒 土瓜灣街市華記鮮魚員工顧客強檢

新冠疫苗｜單日近6.6萬人接種 逾53%市民已打第一針

多12間醫院准探訪家屬須打疫苗 持醫生紙不獲豁免專家批過嚴

新冠肺炎｜增5宗輸入個案 4人帶變種病毒 連續一周無本地確診

新冠疫苗｜男子被連打兩針復必泰 黃天祐醫生︰21日後可打第三針

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