新冠肺炎．8.13｜打疫苗縮檢疫制爆煲　美國返港外傭回家始確診

衞生防護中心今日(13日)公怖，新增五宗輸入個案，患者4女1男，年齡由16至69歲，分別由瑞士、美國、坦桑尼亞、斯里蘭卡及孟加拉抵港，其中69歲由美國抵港女患者曾在本港接種兩針科興疫苗。



本港昨（12日）新增5宗輸入個案，當中3人為船員，分別由瑞士、泰國，南韓及新加坡抵港，初步確診個案少於5宗，至今已連續7日無本地個案。



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必然會造成災難……香港始終會因為錯誤政策而淪陷。 呼吸系統科專科醫生梁子超

准縮檢疫返港外傭確診摑食衞局一巴 專家轟港府政策過時恐致災難

【00:50】一名38歲、住赤柱豪宅外傭初步確診，她4月時在香港完成接種復必泰疫苗，6月前往美國，8月1日返港，由於血清有抗體，獲准在酒店檢疫大減三分二至僅7天便可回家，結果前天（12日）所交樣本驗出陽性，並帶有L452R變種病毒。



這是食物及衞生局推出「疫苗氣泡」入境檢疫制度後，首宗已打針人士獲縮短檢疫期，但又感染新冠肺炎，並將病毒帶入社區的個案，再有「氣泡」爆破。政府專家顧問許樹昌稱，個案反映即使已完成接種及驗出抗體，7天檢疫期也未必足夠，來自中風險地區的人士或應檢疫14天。



曾被呼吸系統科專科醫生梁子超就炮轟政府政策過時，未有因應變種病毒肆虐而有更新，仍然容許已打針者減檢疫期，「必然會造成災難，係不負責任」，建議政府即時收緊政策，即使已完成接種疫苗，也應最少隔離14天。

慈雲山一家五口確診 母奇蹟康復 籲市民珍惜疫苗：不用再靠奇蹟

【23:33】本港去年7月爆發第三波新冠肺疫情，慈雲山一帶成為重災區，居民Eddy和父母、兄長、4歲小侄女都確診，其中母親病情危重，「醫生曾經要我們有心裡準備，媽媽可能以後都不能回家。」幸她留醫三個月後終能康復出院。

Eddy回想起染疫經歷，說很感恩有奇蹟出現，「如果香港當時已有疫苗，我一定會打。不要以為可以碰運氣，以為病毒不會埋身……好希望大家要珍惜現在有疫苗，不用再靠奇蹟。」



另外，醫院管理局公布，整體員工的接種率已達82.8%，其中醫生組別超過94%。

Eddy在伊院隔離的日子。（伊院通facebook專頁）

新冠疫苗｜預約接種疫苗人數續降 跌穿1.5萬 兩個半月來最低點

【22:34】新冠疫苗接種計劃踏入第169日，全港約367萬人完成接種第一劑疫苗，佔12歲或以上居民約53.9%。今日（13日）共有約68,300萬人接種疫苗；預約接種疫苗人數持續回落，今日跌至14,900人，為兩個半月以來的新低點。

截至今日零時零分，過去24小時共有15宗接種疫苗後出現常見副作用而送院的個案，當中有5人留院觀察。

打疫苗縮檢疫制爆煲 美國返港外傭酒店檢疫僅7日 返社區6日確診

【22:25】食物及衞生局公布強制檢測公告，披露今日（13日）於社區中發現一宗由美國抵港、涉及L452R變異病毒株的初步確診個案。衞生署指患者為一名38歲外傭，於8月1日乘搭航班CX883返港，由於她於4月7日及28日於香港接種兩劑復必泰疫苗，只須在酒店檢疫7日，在8月8日離開酒店。她居於赤柱村道獨立屋，因此今晚無封區檢測。

曾到過的七個指明地方被納入強制檢測公告。為謹慎起見，已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。

▼8.9前ABCD風險區登機、檢疫及檢測安排▼



▼8.9起高中低風險區登機、檢疫及檢測安排▼



▼首次驗出進口魚類及包裝陽性 土瓜灣華記鮮魚強檢▼



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強制檢測｜四間有賣毒冰鮮䱽魚魚檔名單公布 分佈港九新界

【22:03】食物及衞生局公布強制檢測公告，有售賣驗出新冠病毒的印尼冰鮮䱽魚除了土瓜灣街市1樓4號魚檔華記鮮魚外，另外四個售同批䱽魚的魚檔曝光，分別是：

(1) 香港新界元朗合財街1號同益街市地下117號檔文記/寶記

(2) 香港九龍深水埗基隆街333號北河街市政大廈北河街街市地下F19號檔振輝鮮魚

(3) 香港灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下F2號檔福全

(4) 香港九龍藍田碧雲道223號德田廣場德田街市地下102號檔德田鮮魚

任何在8月10日至8月13日曾接觸或處理經由以上魚檔出售的魚類的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及顧客），須於8月15日或之前接受檢測。受檢人士若在8月11日至13日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。

新冠肺炎｜B類食肆員工7日一檢 倘爆第五波或只准D類設晚市堂食

【20:17】食物環境衞生署表示，第五波疫情隨時會在香港爆發，有需要進一步收緊B類餐飲處所（堂食至晚上10時及限4人一枱）員工的檢測規定，在8月26日及其後的每個七天期間完結前，取得陰性檢測結果的短訊，方可在處所工作，即8月19日起需每七天一測；而已完成接種疫苗的員工，無需再進行定期檢測。

另一方面，在「疫苗氣泡」下，餐飲業務處所以A、B、C或D類經營模式運作，當中只有D類處所是員工和顧客均須按規定接種疫苗，較能有效防止病毒傳播。假若香港爆發第五波疫情，以致有需要收緊堂食限制作為遏止病毒在社區傳播的措施之一，屆時很可能只能容許D類處所提供晚市堂食。有見及此，食環署呼籲A、B或C類餐飲業務負責人未雨綢繆，盡力鼓勵全體員工接種疫苗，讓處所有條件及時改以D類運作模式營運。

▼各區D類餐飲處所名單▼



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印尼進口䱽魚表面、包裝驗到新冠病毒 同批次分銷至五個零售商

【19:44】食物環境衞生署食物安全中心今天（13日）公布，中心於8月10日從一批十箱（約270公斤）的印尼空運進口冰鮮䱽魚，抽取共十個䱽魚表面樣本及包裝樣本進行檢測，化驗結果顯示兩個䱽魚表面樣本及一個包裝樣本呈陽性，病毒量為低，該批䱽魚涉及一印尼出口商「PT. Perishable Logistics Indonesia」。

食安中心跟進調查後，確定該批冰鮮䱽魚曾售予香港仔及長沙灣魚類批發市場，再分銷至五個零售商。直至昨晚，衞生防護中心已安排九名曾接觸受污染物的相關工作人員進行檢疫。

新冠肺炎｜今增5輸入個案 3人帶變種 斯里蘭卡外傭抵港20天確診

【14:49】衞生防護中心今日（13日）公布，新增5宗新冠肺炎輸入個案，患者分別從斯里蘭卡、坦桑尼亞、瑞士、美國和孟加拉抵港。2人為外傭，均帶變種病毒，其中一名斯里蘭卡抵港女子抵港至今已踏入20天。一名69歲老婦於5月完成接種兩劑科興，仍有感染。另外，今天亦有少於5宗初步確診個案。

新冠肺炎｜涉事冰鮮魚病毒量低CT值高於30 料屬殘骸傳播風險低

【13:42】食物安全中心昨日（12日）公布，首次驗出進口魚類及包裝樣本對新冠病毒檢測呈陽性，涉事魚類為來自印尼的冰鮮䱽魚。消息指，涉事冰鮮魚驗出的病毒量低，CT值高於30，但因病毒量太低，無法檢測是否屬變種病毒。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷指，估計涉事冰鮮䱽魚於包裝或運輸過程，因有人受感染而將病毒黏附在其表面，不過有機會屬病毒殘骸，傳播風險低。他提醒，市民購買食物後，應先將其包裝及食品沖洗，切忌立即放入雪櫃，並應以至少攝氏70度的高溫將其煮熟才進食。

新冠肺炎｜街市魚檔進口冰鮮魚驗出新冠病毒 熟客：好彩噚日冇買

【11:55】食物安全中心昨日（12日）公布，首次驗出進口魚類及包裝樣本，對新冠病毒檢測呈陽性，政府已要求位於土瓜灣街市一樓、出售該進口魚的魚檔「華記鮮魚」員工及顧客須強制檢測。

今早有顧客得知「華記鮮魚」有冰鮮魚產品的包裝樣本染出新冠病毒後大感驚訝，又指日前曾經光顧該魚檔，直指「好彩噚日冇買」。亦有冰鮮魚的魚檔負責人相信，今次事件為個別供應商問題，不太擔心，強調與「華記」的供應商不相同。

新冠疫苗｜男子被連打兩劑復必泰 彭鴻昌：護士應每隔數小時休息

【08:52】《香港01》日前獨家報道，一名66歲男子在屯門友愛體育館接種中心被接連注射兩劑復必泰疫苗，事主要送院治理。涉事營運機構盈健醫療昨日稱，事故涉及護士程序出錯，已停止該護士所有職務。

香港社區組織協會幹事彭鴻昌今（13日）早在港台節目表示，希望營運機構和衞生署深入調查此事件，檢視如何防止再次發生。他又稱，雖然每名護士都有接種數目上限，但事發在下午5時，護士的精神可能已不集中，建議接種中心讓護士每隔數小時休息一次，以免精神不足出現疏忽。

【昨日總覽】

印尼進口冰鮮鯧魚及包裝帶病毒 土瓜灣街市華記鮮魚員工顧客強檢

新冠疫苗｜單日近6.6萬人接種 逾53%市民已打第一針

多12間醫院准探訪家屬須打疫苗 持醫生紙不獲豁免專家批過嚴

新冠肺炎｜增5宗輸入個案 4人帶變種病毒 連續一周無本地確診

新冠疫苗｜男子被連打兩針復必泰 黃天祐醫生︰21日後可打第三針

▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼



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