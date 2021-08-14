新冠肺炎｜德田街市魚檔冰鮮魚驗出病毒　市民不擔心多數買新鮮魚

食物安全中心昨日（13日）公布，驗出對新冠病毒呈陽性來自印尼的冰鮮䱽魚，已分銷到五個街市魚檔，包括位於德田街市的「德田鮮魚」，政府已要求該魚檔員工及曾光顧的客人在指定日期前接受強制檢測。

今日「德田鮮魚」並無營業，但該魚檔附近的魚檔和肉檔則照常營業，不少街坊如常光顧買餸，大多數人並沒有留意「德田鮮魚」未營業，街坊李先生指少有到固定檔販購物：「都係邊檔新鮮買邊檔」。

有街坊則甚至不知道街市有魚檔出售的冰鮮魚驗出有病毒，又指平時少吃冰鮮魚，所以不太擔心自己會受感染，但之後會謹慎處理魚類。有熟客指幸好過往一個星期都沒有光顧過「德田鮮魚」，故不擔心受感染。



+ 4

市民：日常少買冰鮮魚不擔心

陳小姐指有留意到印尼冰鮮魚驗出病毒事件，但並不知德田街市亦有魚檔「出事」。幸好平時少到德田街市買餸，日後會更謹慎處理魚類，近期都會減少進食魚類。

常到德田街市買餸的莫婆婆表示，不知道有冰鮮魚含病毒一事，「平時係幫襯開另一檔」，很少光顧「德田鮮魚」，而且主要也是買新鮮魚居多，甚少購買冰鮮魚。同樣買新鮮魚居多的李先生也沒有特別留意事件，「平時都係邊檔新鮮買邊檔」。

市民相信政府安排妥當

喜歡食冰鮮魚的李小姐表示相信政府安排，雖然是「德田鮮魚」的常客，但過往一個星期都沒有光顧，不擔心受感染。她認為若其他魚檔出售的魚有問題，政府都不會讓他們正常營業，「有開店政府畀賣，都應該冇問題」。依然會照常購買冰鮮魚。

政府的強制檢測公告列明， 於8月10日至13日期間，曾接觸或處理經由藍田碧雲道 223 號德田廣場德田街市地下魚檔「德田鮮魚」出售魚類的人士，包括員工及顧客，須於本周日或之前接受檢測，包括已接種疫苗的人士。