新冠肺炎｜減檢疫外傭CT值16.5傳染性高　梁子超：一周可傳播三代

一名38歲、居赤柱豪宅外傭昨日（13日）初步確診，她已完成接種復必泰疫苗，於8月1日從美國返港，因血清有抗體，被獲准在酒店檢疫期大減至7天便可回家，結果前天（12日）交樣本驗出陽性，並帶有L452R變種病毒。

消息指，她的CT值僅為16.5，即具高傳染性。有醫生指，若該名外傭在9日的強制檢測結果屬「真陰性」，她在周日（8日）外出活動的播毒風險理應不高。他促請當局盡快追蹤她在本月10日至13日的全部行程，並追蹤多一層密切接觸者，「一個星期已經可以傳播三代，到時就要被迫收緊社交距離措施。」



梁子超炮轟政府政策過時，未有因應變種病毒肆虐而有更新，仍然容許已打針者減檢疫期。（資料圖片）

呼吸系統科專科醫生梁子超指，變種病毒的潛伏期一般介乎1至14日，若該名外傭在9日的強制檢測結果屬「真陰性」，她在周日（8日）外出活動的播毒風險理應不高。他促請當局盡快追蹤她在本月10日至13日的全部行程，盡量要求密切接觸者在即日接受強制檢測，連續檢測數天，並追蹤多一層密切接觸者，「否則追蹤無可能跑得快過病毒擴散速度，一個星期已經可以傳播三代，到時就要被迫收緊社交距離措施。」

梁子超批評政府縮短檢疫期政策過時，因政府一早知道疫苗對變種病毒功效大打折扣，「檢疫期縮到7日就好似守龍門只守左邊，唔守右邊，走漏個案係絕對可以預期嘅事。」他促請政府必須盡快調整疫苗氣泡措施，至少應檢疫14天才安全，他亦呼籲長者等高危人士接種疫苗「自救」。

初步確診的38歲外傭居於赤柱村道一獨立屋。她於6月18日離開香港前往美國，並於8月1日乘搭CX883航班返港，她於7月29日的出發前檢測結果呈陰性。她抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本檢測，結果呈陰性。

她於4月7日及28日於香港接種兩劑復必泰疫苗，抵港時持有3個月內獲香港政府認可化驗所發出的血清抗體測試陽性結果。她沒有病徵，於檢疫酒店完成7天隔離，第12天（8月12日）的樣本呈初步陽性。衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示病人帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。中心將此個案列作初步確診輸入個案。

她進入社區後曾到灣仔八方雲集、入境事務大樓、赤柱廣場、香港網球中心，也曾乘坐260號巴士和40號小巴。