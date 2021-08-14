衞生署證確診外傭曾在美寄血到港驗抗體　專家憂難核實身份存漏洞

居赤柱獨立屋、帶變種病毒的38歲外傭今天（14日）轉為確診，由於她已完成接種新冠疫苗，並持有抗體陽性報告，港府准許其檢疫期減至7天。

不過，記者發現染疫外傭於7月27日抽血驗抗體，當天她仍未返抵香港。衞生署回覆時證實，該外傭當時於美國抽血，並將血液樣本由美國寄回香港化驗。

有化驗業界人士透露，近期的確接到少量顧客，要求從海外將血液樣本寄回香港化驗，而港府沒有明文規定，不可接收海外樣本。但亦有業界人士指出，難以核實海外樣本是否取自本人，故不會接收海外樣本。



第12032宗個案是一名38歲女病人，是一名外傭，居於赤柱赤柱村道一獨立屋。圖為赤柱廣場。（領展網頁圖片）

第12032宗確診個案為一名38歲女病人，是居於赤柱赤柱村道一獨立屋的外傭。患者於6月18日離港前往美國，並於8月1日由美國返港。她在4月7日及4月28日曾在香港接種兩劑復必泰疫苗，而她在7月27日抽取的血液樣本，於香港的化驗所檢測到對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性。

患者於抵港前4日抽血，但樣本卻能在港檢測。《香港01》遂向衞生署查詢原因，該名病人如何將樣本送到香港化驗所檢測。衞生署回覆查詢時承認，該病人7月27日在美國化驗所抽取血液樣本，經當地化驗所送往香港，並由港府認可化驗所進行檢測，而結果顯示對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性。

衞生署未有透露涉事化驗所名稱，而根據政府網頁，現時獲政府認可做新冠抗體測試的本地醫療機構多達24間。

▼獲政府認可做新冠抗體測試的本地醫療機構▼



業界︰身份核實問題只是「講個信字」

其中一間獲認可的化驗所透露，近期的確接到少量客人由海外將血液樣本寄回香港化驗，化驗所會依據處理樣本的程序，確保在運送過程中，血液不會變壞，並向客人表明，由於樣本非在香港抽取，發出的報告未必被政府所接受。不過至今政府沒有明文規定，不可接收海外樣本。

至於身份核實問題，該化驗所承認是「講個信字」，亦相信客人既已接種疫苗，有抗體的機會很高，無理由會借用他人血液，騙取陽性報告。

「香港分子病理檢驗中心有限公司」主任黃利寶明言他們不會接受海外樣本，因為無法核實樣本是否取自本人。 （資料圖片）

部份業界憂無法核實身份 拒客海外寄樣本到港化驗

另一間獲認可的化驗所「香港分子病理檢驗中心有限公司」主任黃利寶則明言，他們不會接受海外樣本，因無法核實樣本是否取自本人。

檢測商「相達生物科技」創辦人招彥燾則指，由於現時政府只承認香港化驗所發出的抗體報告，曾有客人為縮短檢疫期，查詢能否於海外抽血再寄回香港，但該公司拒絕，「無可能咁做，因為唔知包血係咪佢㗎嘛！」他稱，化驗業界亦有守則和標準作業程序（SOP），需確保樣本來自本人，因此該公司拒絕接收海外樣本。

記者正向食物及衞生局查詢，是否接納海外樣本所得之檢測報告，及原因為何。

檢測商「相達生物科技」創辦人招彥燾指，由於現時政府只承認香港化驗所發出的抗體報告，曾有客人為了縮短檢疫期，查詢能否於海外抽血再寄回香港，但該公司拒絕。 （資料圖片／羅國輝攝）

梁子超︰今次個案並不尋常 亦不穩妥

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，如市民在海外抽血，再寄樣本回香港化驗，較難確認到身份，今次個案並不尋常，亦不穩妥。他指出，由於現時變種病毒肆虐，影響疫苗保護力，即使驗到抗體陽性，也不代表疫苗保護到市民免受變種病毒感染，也不知該人體內的抗體水平是否足夠令他免受感染，抗體檢測本身就有「先天不足」的問題。