新冠肺炎﹒最新｜接種率將近五成半　強檢魚檔錯名一日後始更正

本港昨日（14日）新增兩宗輸入個案，包括一名由美國返港、居於赤柱獨立屋的外傭，其驗出的病毒量高，傳染期間曾到赤柱及灣仔等多地。《香港01》更發現涉事外傭曾於美國抽取血液樣本，並送往香港政府認可化驗所驗抗體。食衞局表明不能接受，表明不排採取其他行動。

日前亦有一批共10箱的印尼冰鮮䱽魚驗出被新冠病毒污染，已分銷至5個街市魚檔，全部列入強制檢測公告。惟政府前日（13日）卻「擺烏龍」，錯寫位於灣仔街市的涉事魚檔名稱，昨晚再更正為灣仔街市的「黃國記海鮮」。



專頁｜5000元電子消費券 7月4日全城登記盡覽申請優惠懶人包

政府消費券登記網站：www.consumptionvoucher.gov.hk

▼點擊睇打疫苗優惠▼



疫苗抽獎．最新｜旅發局送2萬個賞你遊 已打疫苗市民8.5可登記（附連結登記攻略）

點擊即入打疫苗抽凱滙登記網站

點擊即入打疫苗抽300両足金登記網站

點擊即入總商會7輪谷針大抽獎

點擊即入華懋集團大抽獎

點擊即入廠商會免找數大抽獎

點擊即入銀行公會10萬元免找數大抽獎

疫苗抽獎優惠．持續更新｜信和華置送千萬元凱滙單位 長江集團送500萬元禮券可買長實樓

▼8月13日強制檢測公告詳情▼



新冠疫苗｜接種率升至達54.4% 約1.3萬人預約接種 人數連跌4日

【00:00】新冠疫苗接種計劃推行170日，已有54.4%12歲或以上適合接種疫苗人士，已接種一針疫苗。昨日（14日）再有64,000人接種疫苗，全港總接種劑數達約658萬劑。惟打針熱潮逐漸減退，預約接種疫苗的人數連跌4日。截至昨晚8時，只有約13,200人預約打針，較8月初一度衝至51,800人預約，少近7成半。



另外，截至昨日零時零分，前日（13日）有12宗接種疫苗後出現副作用而送院個案，情況穩定。

昨日總覽：

准縮檢疫返港外傭確診摑食衞局一巴 專家轟港府政策過時恐致災難

友愛疫苗中心8導遊員工緊密聚餐違規拍攝 項目召集人：觀感不好

新冠疫苗｜劉澤星：過敏門診4,000個案未處理 98%病人可安全打針

新冠疫苗｜長者誤解致接種率低 專家促曾打流感針及慢性病人打針

新冠肺炎｜染疫外傭CT值16.5傳染性高 許樹昌建議檢疫期延至14日

新冠肺炎｜居赤柱獨立屋外傭確診 56歲機組人員染疫曾於美國打針

強檢名單「擺烏龍」 事隔一天須強檢灣仔街市魚檔改為「黃國記」

衞生署證確診外傭曾在美寄血到港驗抗體 專家憂難核實身份存漏洞

▼首次驗出進口魚類及包裝陽性 土瓜灣華記鮮魚強檢▼



+ 5

▼獲政府認可做新冠抗體測試的本地醫療機構▼



強制檢測｜四間有賣毒冰鮮䱽魚魚檔名單公布 分佈港九新界

▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼



+ 1

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼



▼直擊觀塘豪宅凱滙另一或作疫苗抽獎一房單位▼

