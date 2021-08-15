新冠肺炎丨赤柱外傭染疫掀恐慌 市民避入曾訪超市：應該隔離28日

一名美國返港38歲外傭走入社區才被驗出確診並帶有變種病毒，她在酒店檢疫七日後返僱主的赤柱獨立屋，亦曾到赤柱廣場一間超市。《香港01》記者今午﹙15日﹚到赤柱大街一帶視察，雖然有市民揚言未感太擔心，但不會進入女傭曾進入的超市，並認為美國個案多，應列為｢高危｣地區，到港人士應檢疫隔離28日，｢走漏咗，市區周圍係病毒就大件事｣。

另外，有鄰近居民表示，不時經過赤柱廣場，雖然認為影響不大，但今早亦自願接受病毒檢測。



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確診的38歲女傭居於赤柱村道一間獨立屋。她於6月18日離開香港前往美國，並於8月1返港。女傭由於已完成接種兩劑復必泰疫苗，並持有7月27日香港檢測對新冠病毒刺突蛋白抗體呈陽性報告，到港時可獲縮短檢疫期至7天，不過到8月12日，女傭的檢測結果呈初步陽性。

根據衞生防護中心資料，女傭曾到訪赤柱廣場一間超市，又曾乘搭來往赤柱的巴士、小巴。另外，女傭帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。

記者今午於赤柱大街一帶所見，有不少遊人閒逛，廣場有活動舉行，聚集了不少市民。到赤柱消遣的麥先生表示，之前已從新聞知悉赤柱有確診者，但衡量後認為赤柱海傍較空曠，相信影響不大，未感到太擔心，不過亦坦言會避免到女傭曾進入的超市。

麥先生認為，美國屬高危地方，不應縮短檢疫日數。（黃偉倫攝）

麥先生認為，美國每日新增多宗確診個案，認為屬高危地方，不應縮短檢疫日數，應增長至28日。他續稱，一些更高風險的地區，應禁止航班抵港，｢走漏出市區就大件事｣。

另一位遊人張先生則表示，未聽聞赤柱出現個案，但同樣認為赤柱空曠，未太擔心。他又稱，假如赤柱廣場一帶有風險，政府便會圍封，認為只要做好個人衞生便無問題。

赤柱市集商戶蔡先生表示，自疫情封關開始，生意已大減九成。（黃偉倫攝）

赤柱市集過往有不少遊客到訪，不過商戶蔡先生表示，市集過往主要經營外國人生意，自疫情封關開始，生意已大減九成。他續稱近月疫情放緩後，本地旅客人流有增長，即使出現個案，人流亦未見特別減少。

蔡先生本身亦是馬坑邨居民，鄰近赤柱廣場，亦不時經過廣場。他表示未感到太擔心，赤柱經常有外傭出入，相信做足個人衞生便無大影響。不過他亦稱，今早為安全起見，到赤柱廣場的流動檢測車接受檢測。