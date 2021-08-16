新冠肺炎．最新｜國泰機場貴賓室員工染變種病毒　逸東邨封區檢測

由美國返港、居於赤柱獨立屋CARMELIA的外傭，由於已打疫苗及提供香港化驗所批出的血清抗體陽性證，在酒店檢疫7日便回家，結果在第12日提供的樣本對病毒呈陽性並又帶變種病毒，令到赤柱人心惶惶，入境減檢疫制度「崩坍」。港府今日（16日）公布，本周五起再列15個地方為高風險地區，包括美國，只有接種疫苗的港人可以回港，而政府專家今日急開會商如何「補鑊」，傍晚會見傳媒交代最新安排。消息指，本港今日無不明源頭病例，不設疫情記者會。



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▼8.16東涌逸東二邨美逸樓封區檢測▼



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本地清零斷纜 國泰貴賓室員工初確診帶變種病毒 逸東邨封區強檢

【20:30】國泰航空表示，接獲香港國際機場貴賓室「寰宇堂」服務供應商通知，表示一位於該處所工作的員工確診。發言人表示，作為預防措施並因應政府衛生當局的建議，該貴賓室現已關閉作深層清潔及消毒，直至另行通知為止，謹就有關情況帶來的不便致歉。

國泰稱，所有曾於貴賓室執勤的員工已被安排進行強制檢測。按照政府規定，所有於機場工作的員工均須定期進行檢測；正就該個案與服務供應商緊密合作，遵照衛生當局的既定程序，協助當局跟進追蹤與患者有緊密接觸的顧客及員工。

【20:24】政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自晚上7時起限制在東涌指明「受限區域」，即東涌逸東街8號逸東二邨美逸樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（17日）上午約7時左右完成此行動。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨2時前接受檢測。

東涌逸東二邨美逸樓8月16日晚上被封區檢測。（政府新聞處圖片）

【20:19】衞生署公布居於東涌逸東（二）邨美逸樓的一名47歲女病人初步確診，帶L452R變異病毒株，列頭不明的初步確診本地個案，因此本地清零暫斷纜。

署方指患者她昨日（15日）出現發燒等病徵及向一名私家醫生求診，並於同日到北大嶼山醫院急症室求醫。她於昨日的深喉唾液樣本檢測結果呈初步陽性，並確認帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y和E484K變異基因。

初步資料顯示，她於潛伏期內沒有外遊，中心已將此個案列作本地個案。她於香港國際機場擔任航空公司貴賓室職員，最後上班日期為上周六（14日），病人沒有接種新冠疫苗。

新冠疫苗｜9月將審視要否打第三劑 劉宇隆：長者及醫院員工要

【20:16】本港新冠肺炎疫苗計劃開展近半年，近日不少人討論是否要接種第三針。衞生防護中心轄下科學委員會今日（16日）開會，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆指，相信9月底會是合適時間審視特別組別人士是否須接種第三劑疫苗。他強調並非所有人須打第三針，以復必泰（BioNTech）而言，只是小部份人有需要，例如正服用抑制免疫力藥物的病人。

科興而言，相信長者及有高風險人士需接種第三針，例如在醫院、機場、檢疫中心等地工作的人士。劉宇隆又認為現時長者接種率仍偏低，「第一塊餅、第二塊餅都未做好，點講第三塊？」

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消費券帶動購物慾 美食博覽煞科氣氛佳 市民豪使5000元掃貨

【19:46】「美食博覽2021」今日（16日）煞科，展商形容今年最後一天人流比預期多，亦有大批市民趁著最後一天帶購物車前來「掃貨」，有市民指預計用5000元，大讚有消費券用，購物非常方便更爽手。

【19:33】消息指，一名居於東涌逸東邨的機場女員工初步確診。據悉患者在國泰機場貴賓室工作。

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美食博覽煞科 銷情喜出望外 不少展商「清晒貨」提早離場

【19:10】一連5日的美食博覽今日閉幕，在博覽最後三小時陸續有展商因「清晒貨」提早離場。商戶稱，今屆美食博覽銷情及人流比預期中好很多，受消費券帶動，使用電子消費的市民急增。

新冠肺炎｜強檢首日即企圖離境 62歲男子違檢疫令判囚4周

【19:05】一名62歲男子因違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），今日（16日）於屯門裁判法院被判處即時監禁四星期。案情指，該名男子於去年8月31日入境時獲發強制檢疫令，訂明必須在家中接受強制檢疫十四日，不過，他在無合理辯解及未獲授權人員許可下，同日企圖離境，在深圳灣出入境管制站被入境事務處職員截獲。

【19:03】對於會否防寬社交限制，許樹昌表示要視乎香港整體接種率，未來將參考新加坡模式，今次會議未有討論，因香港整體接種率不高。

新冠肺炎｜僅7天檢疫會走漏12%個案 中低風險區抵港者需檢疫14日

【18:24】許樹昌表示，據數據顯示，檢疫期僅7天，將會走漏12%確診個案，建議除高風險地區外，抵港人士強制檢疫期由7日增至14天，並再加7天家居自我監測。

【18:15】衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會今日舉行聯席會議，衞生防護中心總監林文健醫生、兩個科學委員會主席劉宇隆和許樹昌會議後會見傳媒。

收緊瑞士荷蘭檢疫要求 姚思榮：極少歐遊團 料旅客有延檢疫準備

【17:54】全球疫情反覆，港府今日（16日）宣布，收緊16個海外地區的檢疫要求，包括荷蘭、瑞士、法國等地。本港早前有旅行團籌辦歐遊團，旅遊界立法會議員姚思榮表示，受限於現實條件，僅少數歐遊團成團，亦相信團友報名時，早已有心理準備，回港後要隔離一定日數，故相信對業界影響不大。

▼8.16 美食博覽最後一日▼



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美食博覽今閉幕逼爆 展商劈價促銷 市民揀最後一日執平貨

【15:50】一連五日的美食博覽今日（16日）閉幕，展商趁機推出各種促銷活動，以極優價格吸引市民購物，場內人流逼爆。現場有市民特地趁最後一天來掃貨，並表示「買得多平得多」，有商戶亦稱不惜工本為求清貨。

【15:30】截至今日上午9時，過去24小時共有2名確診者出院，至今共有11 750名確診或疑似病人康復出院。目前公立醫院共有37名確診病人分別於八間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，其中一人（個案編號：9907）情況嚴重，其餘情況穩定。

本港居民及非居民最新入境檢疫安排。（衞生署圖片）

旅發局再推「賞你住」 消費滿800元享Staycation優惠 可慳500元

【15:28】香港旅遊發展局今日（16日）表示，將再推出新一輪「賞你住」活動。由即日起，若市民在於本地零售或餐飲實體店消費滿800元，並已年滿18歲及完成接種一劑新冠疫苗者，可儲起正本收據，以獲取500元本地酒店住宿折扣。▼參加旅發局「賞你住」方法▼

確診外傭寄血樣本回港化驗抗體 涉事化驗所自爆由私家診所轉介

【15:25】居於赤柱獨立屋Carmelia的美國返港38歲外傭日前確診，並帶有L452R變種病毒，事件揭露當事人在美國抽血，再寄樣本回本港化驗所進行血清抗體檢測，以取得陽性報告後可大減酒店檢疫三分二至7日。



為這名外傭化驗樣本的化驗室「栢立醫學化驗所」回覆查詢時表示，涉事之的血液樣本並非由外國直接寄往栢立醫學化驗所，而是先寄到本港私家診所，再轉交化驗所，當時化驗所根據既定程序，核對轉介信的個人資料，一般情況下不會向醫生查詢每個樣本的來源地。栢立未有披露私家診所是哪一間。

為這名38歲外傭化驗樣本的化驗室「栢立醫學化驗所」稱涉事之的血液樣本並非由外國直接寄往栢立醫學化驗所。 （栢立醫學化驗所網頁圖片）

▼美國返港確診外傭居赤柱獨立屋CARMELIA▼



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美國日增10萬確仍列中風險 港府捱批多日 周五終提升至最高風險

【15:00】政府公布因應疫情發展，收緊從16個海外地區到港人士的檢疫要求，新安排將於8月20日凌晨零時起開始實施。當中，15個海外地區由中風險B組指明地區提升至高風險A組指明地區，包括孟加拉、柬埔寨、法國、希臘、伊朗、馬來西亞、荷蘭、西班牙、斯里蘭卡、瑞士、坦桑尼亞、泰國、土耳其、阿拉伯聯合酋長國及美國。澳洲由低風險C組指明地區提升至中風險B組指明地區。

新冠肺炎｜3輸入個案涉變種病毒 馬來西亞船員同船者需檢疫21日

【14:15】衞生防護中心公布，正調查三宗新增確診個案，至今本港個案累計12 037宗。三宗新個案全為輸入個案，3名男患者年齡介乎42-50歲，分別從瑞士、日本及馬來西亞抵港。

新冠肺炎｜兩個失誤致染疫外傭流入社區 何栢良指群體免疫已爆破

【13:00】帶變種病毒外傭在美國抽血後樣本在香港檢測到抗體，檢疫期獲減至七日，結果走入社區後才確診。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日批評政府犯上兩大錯誤，首先不應僅將每日有十萬宗確診的美國列為中風險地區，更不應縮減中風險地區已打針回港者檢疫期，何又稱，七成接種率達群體免疫說法已經爆破。

田北辰2月打兩針國藥疫苗 自爆抗體水平跌至邊緣 促補打第三針

【10:42】全球都討論接種第三劑新冠疫苗作補充劑，立法會議員田北辰今年二月已注射兩針國藥疫苗，半年過去發現抗體水平已跌到邊緣，相信再過一個月便跌至無法檢測水平，「變咗無打針嘅人」，促請政府盡快討論第三針安排。

立法會議員田北辰今年2月已注射兩針國藥疫苗，半年過去發現抗體水平已跌到邊緣。(資料圖片)

▼8月15日 美食博覽第四日掃貨情況▼



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昨日總覽：新冠肺炎﹒8.15｜返港確診外傭住赤柱CARMELIA 驗抗體化驗所曝光

01消息：減檢疫後確診外傭居所曝光 業主為西九M+董事貝明湄

確診外傭美國抽血空運本港栢立化驗所驗抗體 當局急改須本地採樣

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《香港01》記者到位於大潭的美國會，會所內仍有會員，不時有私家車、的士出入。（黃偉倫攝）

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▼8月15日 市民趕往社區疫苗接種中心打疫苗▼



▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼



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