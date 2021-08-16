新冠肺炎｜美國返港外傭確診揭減檢疫制失誤　專家今商補鑊措施

本港昨日( 15日）新增一宗輸入確診個案，患者為一名從墨西哥抵港的34歲女子，在酒店檢疫期間確診並帶有變種病毒株L452R。昨初步確診少於5宗。
由美國返港、居於赤柱獨立屋CARMELIA的外傭，由於已打疫苗及提供香港化驗所批出的血清抗體陽性證，在酒店檢疫7日便回家，結果在第12日提供的樣本對病毒呈陽性並又帶變種病毒，令到赤柱人心惶惶，入境減檢疫制度「崩坍」。政府專家今日（16日）急開會商如何「補鑊」，有意見促至少要檢疫14日。
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