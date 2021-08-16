直播｜許樹昌：建議中低風險地區抵港者　檢疫期由7日加至14日

由美國返港、居於赤柱獨立屋CARMELIA的外傭，由於已打疫苗及提供香港化驗所批出的血清抗體陽性證，在酒店檢疫7日便回家，結果在第12日提供的樣本對病毒呈陽性並又帶變種病毒，令到赤柱人心惶惶，入境減檢疫制度「崩坍」。港府今日（16日）公布，本周五起再列15個地方為高風險地區，包括美國，只有接種疫苗的港人可以回港，而政府專家今日急開會商如何「補鑊」，傍晚會見傳媒交代最新安排。消息指，本港今日無不明源頭病例，不設疫情記者會。



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【19:03】對於會否防寬社交限制，許樹昌表示要視乎香港整體接種率，未來將參考新加坡模式，今次會議未有討論，因香港整體接種率不高。

【18:24】許樹昌表示，據數據顯示，檢疫期僅7天，將會走漏12%確診個案，建議除高風險地區外，抵港人士強制檢疫期由7日增至14天，並再加7天家居自我監測。

【18:15】衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會今日舉行聯席會議，衞生防護中心總監林文健醫生、兩個科學委員會主席劉宇隆和許樹昌會議後會見傳媒。

【15:30】截至今日上午九時，過去24小時共有2名確診者出院，至今共有11 750名確診或疑似病人康復出院。目前公立醫院共有37名確診病人分別於八間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，其中一人（個案編號：9907）情況嚴重，其餘情況穩定。

美國日增10萬確仍列中風險 港府捱批多日 周五終提升至最高風險

【15:00】政府公布因應疫情發展，收緊從16個海外地區到港人士的檢疫要求，新安排將於8月20日凌晨零時起開始實施。當中，15個海外地區由中風險B組指明地區提升至高風險A組指明地區，包括孟加拉、柬埔寨、法國、希臘、伊朗、馬來西亞、荷蘭、西班牙、斯里蘭卡、瑞士、坦桑尼亞、泰國、土耳其、阿拉伯聯合酋長國及美國。澳洲由低風險C組指明地區提升至中風險B組指明地區。

新冠肺炎｜兩個失誤致染疫外傭流入社區 何栢良指群體免疫已爆破

【14:15】衞生防護中心公布，正調查三宗新增確診個案，至今本港個案累計12 037宗。三宗新個案全為輸入個案，3名男患者年齡介乎42-50歲，分別從瑞士、日本及馬來西亞抵港。

【13:00】帶變種病毒外傭在美國抽血後樣本在香港檢測到抗體，檢疫期獲減至七日，結果走入社區後才確診。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日批評政府犯上兩大錯誤，首先不應僅將每日有十萬宗確診的美國列為中風險地區，更不應縮減中風險地區已打針回港者檢疫期，何又稱，七成接種率達群體免疫說法已經爆破。

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