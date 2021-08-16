二月打齊兩針國藥　田北辰自爆抗體水平已跌至邊緣　促補打第三針

全球都討論接種第三劑新冠疫苗作補充劑，立法會議員田北辰今年二月已注射兩針國藥疫苗，半年過去發現抗體水平已跌到邊緣，相信再過一個月便跌至無法檢測水平，「變咗無打針嘅人」，促請政府盡快討論第三針安排。



田北辰今早（16日）在香港電台節目表示，今年二月接種兩劑國藥疫苗，最近驗血清發現抗體水平跌至邊緣，「隔多個月就唔夠抗體，變咗無打針嘅人，我問政府佢仲未比我打第三針，以色列、中國都追緊，我哋提都唔提。」

田北辰之後回覆《香港01》，接種疫苗後在香港驗過兩次抗體，報告以50作分水嶺，高過該水平才會呈陽性即檢測到抗體，五月驗時達90屬可接受水平，七月再驗跌至70，以此推算下月（九月）便跌至50。他認為政府不應只追求疫苗接種率，亦要考慮接種者的抗體水平。

田北辰接種的國藥疫苗跟科興疫苗同屬滅活技術，補打時他預料會注射科興疫苗，因為疫情下難以自由往返中港內地接種國藥疫苗。他本周五（20日 ）會在立法會衞生事務委員會，向政府查詢第三針安排，又認為政府應該考慮每六個月，為接種者免費檢驗抗體。

呼吸系統科專科醫生梁子超就稱，檢驗抗體意義不大，因為抗體水平沒有標準，每個測試都不同、每人在不同時間檢驗的差異亦過大；除了抗體，體內亦有B細胞及T細胞，但抗體水平測試無法檢驗出來。

衞生防護中心的聯合科學委員會早前表示接種第三針「言之尚早」，預料一至兩個月後才有更多數據研究。世界衞生組織就稱，窮困地區疫苗不足，富裕地區應暫緩第三針安排，讓疫苗更平均分配。

林瑞華表示，政府新措施旨在谷針。（資料圖片／余俊亮攝）

另外，政府要求B類食肆未打針員更頻密做病毒檢測，本周四（19日）起由14日轉為七日一檢。香港中小企食店聯盟召集人林瑞華在同一節目表示，政府新措施都是旨在逼市民打針，以每次檢測240元計算，每七日一檢即接近一個月四次，檢測費用已經接近960元，增加食肆及員工的成本，「（員工）會問公司比唔比，（政府）係將矛盾放喺僱主同僱員之間」，「有部份同事都會打，但亦有人因為身體原因驚打針副作用未必會打」，從而轉行到最近復甦的零售業，令飲食業更難請人。

食物及環境衞生署上周表示，考慮第五波疫情只容許D類食肆做晚市堂食。林瑞華稱，D類食肆要求食客都要打針，相信有意「升級」的食肆已經成為D類食肆，而「升級」都要等待員工打齊兩劑疫苗之後14日，無法預料能否趕在第五波前完成。

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