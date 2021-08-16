患前列腺病翁求如廁不遂　拿刀痛斬親兒　官接納衝動犯案囚16月

退休老翁不滿31歲兒子佔用家中洗手間抽煙，不讓他上廁所，拿菜刀斬傷兒子，他早前承認意圖傷人罪。辯方求情指，老翁出現前列腺問題，兒子拒讓他用洗手間後，他要強忍不適，加上遭兒子責罵，才一時衝動犯案。法官今日（16日）判刑指接納老翁的解釋，同意他只是在盛怒下失控犯案，雖然兒子傷勢嚴重，但考慮到兒子已原諒老翁、老翁的身體狀況、60年來奉公守法等，判他囚16個月。



被告王伯松（79歲，退休人士），承認在2020年10月2日在鯉魚門邨的住所內，惡意傷害男子王華利。

要求用廁所遭子拒絕兼被罵

辯方求情指，被告有前列腺問題，曾在醫院接受手術，現更被懷疑患有前列腺癌。被告事發前的早上去了飲茶及晨運，返家後向兒子表明想用洗手間，但兒子拒絕，要在洗手間外強忍不適，更遭兒子責罵，因此在一時衝動下犯案。

已獲兒子原諒

辯方續指，被告事後感到後悔，在家人探監時也有關心兒子的情況，兒子亦已原諒被告，望法庭考慮到這次只是單一事件，予以輕判。

案情指，31歲男事主為被告的兒子，事發當日事主在家中洗手間吸煙，被告返家後著兒子讓他使用洗手間，但兒子沒有理會。被告便突然手持菜刀，不發一言斬了兒子一下，兒子推被告出洗手間，並叫被告冷靜，但被告卻再用菜刀斬事主，兒子接著跑入睡房躲避，最終報警。

兒子身上多處裂傷頭髗骨折

兒子身上多處出現裂傷、頭髗骨折等，需要留院27天，及後需要接受物理治療及職業治療。被告在警誡下稱，因一時激氣才斬兒子。

案件編號：DCCC 133/2021