已婚漢與女經紀約會　在火鍋底及紅酒放安眠藥並強姦　認罪囚5年

中年已婚漢在交友程式「SweetRing」認識一名女保險經紀後，兩人即先相約喝咖啡，並言談甚歡，二人再約3天後一同吃火鍋，已婚漢卻提早到達，在火鍋底及紅酒放下安眠藥，之後把女方帶到酒店強姦。中年漢今(16日)在高等法院認罪，庭上透露他原本月入高達 6.8萬的程式編寫員，又解釋放下安眠藥只是想女方放鬆及開心。他因涉及本案，妻子已提出離婚，法官判他入獄5年。



被告姚雲龍，55歲，承認一項強姦罪，指他在2020年2月19日強姦當時42歲的女事主X。

女事主事後有自殺念頭

法官判刑時引述X的創傷報告，指她事後會想起事件，曾有自殺念頭。她有創傷後遺症，需心理治療。法官續指，案中有多項加刑因素，包括被告明顯有計劃犯案，並預早到火鍋店，把安眠藥放入火鍋湯底和紅酒。被告不知道X會否對安眠藥敏感，他的行為對X有潛在風險。

剛相識即約翌日喝咖啡

案情指，X(案發時42歲)於2020年2月15日，使用手機應用程「SweetRing」認識被告。兩人交換電話號碼，透過WhatsApp聊天，並相約翌日在一間咖啡店見面。期間，兩人言談甚歡，並一同拍照。

於同月19日，X應約到尖沙咀一間火鍋店。惟被告預早到該火鍋店，把他帶備的兩支紅酒放在桌上，並把安眠藥放入紅酒和火鍋的湯底。他之後離開，接X到火鍋店。

醒來驚見赤裸躺在床上

席間，X感到暈眩，及後更不省人事。而她清醒過來，她驚覺身處酒店房間，全身赤祼躺在床上，被告在她身旁。她記起不省人事前，被告曾替她口交，並把陽具插入她的下體。X曾叫「唔好」，並推開被告，但不果。

稱放安眠藥為讓事主放鬆和開心

X曾質問被告，被告回應指兩人都飲醉，並發生性關係。X事後報警，被告則於同年3月2日被捕。被告起初否認強姦X，但在錄影會面中承認把安眠藥放入紅酒和火鍋的湯底，讓X放鬆和開心，以及和她性交。兩人性交期間，被告沒有使用安全套。

事主起初對被告印象不錯

庭上透露，被告為程式編寫員，月入6.8萬元。辯方求情指，案情顯示事主X起初對被告印象不錯，惟被告最終干犯嚴重罪行。本案後，被告的妻子已提出離婚。

案件編號：HCCC56/2021