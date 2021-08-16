香港港安及聖保祿醫院涉延誤通報授藥程序出錯　已向衞生署交報告

衞生署公布兩宗由私家醫院通報的「重要風險事件」，涉及香港港安醫院（司徒拔道）一名82歲男病人今年4月以錯誤輸液速度接受強心/升壓藥物，以及聖保祿醫院一名53歲男病人今年2月接受錯誤劑量的強心/升壓藥物。



衞生署指是於今年4月分別收到兩間醫院通報，兩院涉延誤通報，違反24小時內通知衞生署規定。《香港01》正向兩間醫院查詢詳情。



香港港安醫院一名82歲男病人於今年4月經錯誤輸液速度接受強心/升壓藥物。( 港安醫院網上圖片 )

衞生署公布兩宗由私家醫院通報的「可導致死亡或永久受損或具重大公共衛生風險的錯誤處方藥物」事故，第一宗事件涉及香港港安醫院一名82歲男病人，他於今年4月3日經錯誤輸液速度接受強心/升壓藥物；第二宗事件涉及聖保祿醫院一名53歲男病人，他於今年2月4日接受錯誤劑量的強心/升壓藥物。

衞生署在收到通報後即作出跟進，並要求兩間醫院於4星期內提交調查報告。兩間醫院均已向衞生署提交調查報告。

聖保祿醫院一名53歲男病人於今年2月4日接受錯誤劑量的強心/升壓藥物。（資料圖片／麥凱茵攝）

《私家醫院實務守則》列明，私家醫院須在醫療事故發生24小時內通知衞生署署長，不過，衞生署指於今年4月分別收到兩間醫院的通報，換言之，聖保祿醫院在事發後延誤了約兩個月才通報政府。

署方稱，審視醫院提交的資料後，認為兩間醫院均有延誤向衞生署通報事件。除此以外，並無發現證據顯示醫院在房舍、人手、設備方面違反《私營醫療機構條例》（第633章）或《私家醫院實務守則》的要求，因而導致這兩宗事件。