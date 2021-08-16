美食博覽煞科　銷情喜出望外　不少展商「清晒貨」提早離場

一連5日的美食博覽今日閉幕，在博覽最後三小時陸續有展商因「清晒貨」提早離場。商戶稱，今屆美食博覽銷情及人流比預期中好很多，受消費券帶動，使用電子消費的市民急增。



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疫情加禁食原憂跌一半生意 埋單只跌2至3成

一方食品亞洲有限公司負責人吳小姐表示，「今日銷情比平日好，啲客疏爽咗，可能因為最後一日，入得嚟都預咗買嘢。」吳小姐指， 與前數年比較，今年人流及銷情雖有跌，但已比預期中好很多，因為禁止試食緣故，客群主要是舊客，原先預計因疫情及禁試食會跌一半生意額，但現時只跌2-3成。

吳小姐續指，上年只有一成人用電子消費，今年則急升，用現金或消費券購物的人各佔一半，最多客人用八達通及支付寶，有客人已在早前工展會使用了一些消費券，已習慣了用電子支付，亦有不少客人更反映差不多用畢消費券。

美食博覽最後一天，場內人頭湧湧。（盧翊銘攝）

酒商轉策略推無酒精果酒吸客 劈價45%吸客

以往美食博覽一大戰場為酒商之爭，惟今年禁試酒，有酒商改變策略適應市場。朗曼酒莊吳先生指，生意額比以往差一點，公司今年主打零酒精果酒，以往會售賣貴價紅、白酒，但今年禁試飲於是主打有一定知名度的果酒，加上大劈價清貨，故銷情不錯。吳先生又指，留意到有4-5成客人用消費券付款，主要使用八達通和支付寶。

有市民場外整理「戰利品」。（盧翊銘攝）

展商清晒貨 提早兩小時離場

距離美食轉覽正式煞科尚餘不足兩小時，「四海魚蛋」的貨品已清近9成，四海魚蛋有限公司負責人周小姐指，往幾年都是差不多時間售畢所有商品，對比以往最後一天銷情比預期理想。

她續指，很多人用消費券付款，並形容「主要用八達通多，可能因為唔使考慮咁多，拍卡就得。」被問到現場有否網絡不穩「Jam線」的情況，吳小姐指網絡穩定良好。