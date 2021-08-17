新冠肺炎・最新｜周五凌晨起中風險地區返港　酒店最少檢疫14日

政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今早(17日)到灣仔帝盛酒店，調查近日三宗酒店內確診個案，相信酒店內出現空氣傳播。三宗個案包括返回社區才確診居於赤柱獨立居的外傭，料被對面房一對同樣確診夫婦傳染。

三人均是本月1日由美國坐同一班機抵港已接種疫苗，在機場檢測陰性後入住檢疫酒店，分別住同層兩間對面房。丈夫首先在入住第3日採樣確診，妻子其後確診，外傭就在離開酒店後，交第12日樣本確診。 袁國勇相信，病毒傳播多數在8月3日發生，當時夫婦開門交樣本，但無按指示關窗，令房內空氣流到走廊，之後職員向外傭收集樣本，令帶病毒空氣流入外傭房內造成傳染。



本港新冠肺炎疫情平穩，然而近日由美國返港、居於赤柱獨立屋CARMELIA的外傭，酒店檢疫7日回家後，第12日樣本對病毒呈陽性並帶變種病毒。本周五（20日）起美國等15個國家列高風險地區，入境均需在酒店檢疫21日。一波未平，另一波又起，持續11日的本地清零局面又斷纜，國泰航空機場貴賓室「寰宇堂」一名47歲女員工昨初步確診，並帶有L452R變異病毒株，列感染源頭不明本地個案，患者住所東涌逸東（二）邨美逸樓昨晚（16日）被圍封強制檢測，當局預計今早7時解封。



衞生防護中心轄下科學委員會昨日建議，除高風險A組地區本身要檢疫21日外，中風險B組及低風險C組地區來港人士，無論是否有打針或抗體，都要酒店檢疫至少14日，再加7日自我監測。



專頁｜5000元電子消費券 7月4日全城登記盡覽申請優惠懶人包

▼點擊睇打疫苗優惠▼



疫苗抽獎．最新｜旅發局送2萬個賞你遊 已打疫苗市民8.5可登記（附連結登記攻略）

點擊即入打疫苗抽凱滙登記網站

點擊即入打疫苗抽300両足金登記網站

點擊即入總商會7輪谷針大抽獎

點擊即入華懋集團大抽獎

點擊即入廠商會免找數大抽獎

點擊即入銀行公會10萬元免找數大抽獎

點擊即入戲院商會送5套全年睇戲套票抽獎

疫苗抽獎優惠．持續更新｜信和華置送千萬元凱滙單位 長江集團送500萬元禮券可買長實樓

【22:29】以「疫苗氣泡」為基礎的入境檢疫制度「爆波」，政府修訂入境檢疫指引，取消有血清抗體可減免7日的「減免」安排，本周五（20日）凌晨起生效。由於驗抗體無助減少檢疫日數，據了解，原定明天（18日）開始推行的機場驗抗體計劃胎死腹中。

在新安排下，由美國等高風險A組指明地區返港的香港居民，需於指定檢疫酒店強制檢疫21天，期間接受六次檢測，比現時兩次；非香港居民禁入境。其後七天自行監察，及抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

從中風險B組指明地區地區來港的香港居民，如未持有認可疫苗接種紀錄，也需於指定檢疫酒店強制檢疫21天及強制檢疫期間接受六次檢測；若持有疫苗接種紀錄，則可減至14日，期間接受四次檢測，非香港居民持有認可疫苗接種紀錄，准許入境，也是在酒店檢疫14日，其後七天自行監察，及在抵港第16天和第19天接受強制檢測，其中第19天的強制檢測必須到社區檢測中心進行。

只逗留在低風險C組指明地區的香港居民及非香港居民，須於指定檢疫酒店強制檢疫14天，期間接受四次檢測，其後七天自行監察，及抵港第16天和第19天接受強制檢測，其中第19天的強制檢測必須到社區檢測中心進行。如有認可疫苗接種紀錄，酒店強制檢疫減至７日，其後七天自行監察，及抵港第9天、第12天、第16天和第19天接受強制檢測，其中第19天的強制檢測必須到社區檢測中心進行。

新冠疫苗｜單日6.13萬人打針比周一略跌 昨21人接種後副作用送院

【22:21】新冠疫苗接種計劃推行173日，今日（17日）有6.13萬人接種疫苗，當中約一半是打首劑疫苗，現時累計379.7萬人已打疫苗，佔12歲或以上人數的56.4%。繼周一預約接種疫苗人數回升，今日預約人數微跌，有1.53萬人預約。



此外，昨日錄得21宗接種後出現副作用而送院，他們情況穩定，5人需要留院觀察。

新冠肺炎｜帝盛酒店疑空氣播毒 新西蘭有先例 專家籲放淨化機

【20:11】政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今日（17日）到灣仔帝盛酒店視察後，認為赤柱外傭染疫個案，或涉酒店內空氣傳播致交叉感染。食肆換氣量規定工作小組主席、工程師學會上任會長源栢樑表示，新西蘭檢疫酒店最近亦有類似案例，由於要送餐及檢查身體，酒店房門打開3至5秒造成傳播。源建議，若檢疫酒店通風量不足，可參考食肆現行做法，於走廊盡頭擺放空氣淨化機，加強抽氣。

由於曾有變種病毒患者到訪，東薈城今年已多次「上榜」，納入強制檢測公告。（資料圖片/張浩維攝）

新冠肺炎｜東薈城再有變種病毒患者到訪 今年已至少8次強檢

【18:50】47歲國泰貴賓室女員工確診，並感染變種病毒。她在病毒傳播期曾到訪過的東涌東薈城，昨日（17日）再被納入強制檢測公告。



翻查資料，東薈城今年已多次「上榜」，首宗變種病毒流入社區的印度裔男子、沙地阿拉伯駐港領事子女，以及最新染疫的國泰貴賓室女員工，東薈城都曾有他們的足跡。由於上述個案涉及變種病毒，連計覆檢次數，估計東薈城今年至少被納入強檢公告8次。

+ 7

東涌又強檢｜街坊嘆年做十數次檢測感厭倦 盼早日重回疫前生活

【18:17】居東涌逸東邨國泰航空機場貴賓室「寰宇堂」工作女子確診，本地11日零確診「斷纜」外，由於患者為東涌居民，並多次到訪區內食肆及設施，令東涌再次跌入變種病毒夢魘，大批街坊需接受強制檢測。



今日（17日）不少前往強制檢測的東涌居民指，排隊尚算快，現場未見超長人龍，整個過程只需約15-30分鐘，但有市民表示前前後後已做過十數次檢測，非常厭倦，盼期望更多港人接種疫苗，保障大眾安全，早日重回疫前生活。

▼8月16日制檢測公告詳情▼



新冠肺炎｜確診外傭住灣仔帝盛「尾房」 同層13人須送檢疫中心

【17:12】赤柱外傭料在灣仔帝盛酒店檢疫時被傳染，外傭僱主及家人並非在這間酒店檢疫，同層其他人住客都擔心被傳播，同層在8月1日至4日入住者，已送入檢疫中心再觀察，約有13人。檢疫酒店跟進工作政府已研究中， 簡單的包括是收集深喉唾液樣本未必要核對身份證可以好快做到，但酒店空氣換氣量要專家視察， 現時情況不理想， 兩個案都係走廊尾，或不理想，換氣問題政府正考慮，有消息會盡快公佈。

新冠肺炎｜90日內3機場職員確診 張竹君：機場工作風險確較高

【16:55】機管局已有規定職員要打疫苗或定期檢測，患者已有頻密檢測，一周內已檢測多次，亦有打針預算，希望所有員工都打針減風險。機場工作地方都有測試，今次個案亦做強檢，隔數日會做一次。患者約有30名密切接觸需隔離檢疫，包括曾求診的中醫，診所為位於東涌富東街六號東涌健康中心一樓仁愛堂 -香港大學中醫診所暨教研中心(離島區)，因中醫只戴外科口罩診症，故風險較高，亦有當時求診病人要檢疫。暫未能確定患者是否屬國泰外判員工，或外判公司名稱。

【16:55】患者傳染及潛伏期都是上班及與家人食飯及行街，返工地方主要有十多名同事接觸，由於機場接觸的旅客人主要為轉機，較難聯絡到相關旅客，如有傳播要等外國找到並通報香港。患者平日乘坐S65龍運返工，一般是下午至深夜， 收工乘搭N64，有時與同事共坐的士，足跡涉15個地方包括街市、銀行、餐廳、巴士線都要強檢，有3名同住家人，最初病毒CT值為32，其後降至27。

【16:48】由於患者未有抗體，因之前連續多次檢測一直是陰性，最近才陽性，病毒CT值亦開始下跌，張竹君相信是新發感染個案，病毒帶L452R變異病毒株,，理工大學做分析是變種DELTA 1.617.2 病毒，需做其他分析了解會否同其他個案有關及病毒源頭。

確診國泰貴賓室員工有派餐予轉機客 張竹君：不排除帶病毒入社區

【16:45】因機場工作一直有做定期檢測都是陰性，未接種疫苗，8月15日到私家醫生想打針，但因一個月都咳嗽,，醫生建議先照肺片先，患者 同日去社區中心做測試，並到急症室照肺，亦做病毒測，在急症室首先收到病毒測試是初步陽性，入院後確認陽性個案。

【16:41】國泰貴賓室47歲女員工染變種病毒確診，居逸東2村美逸樓，在國泰「寰宇堂」近1-4號閘貴賓室工作，負責樓面派送食物，有派送食物與轉機及離境旅客，最後上班8月14日。

勞工處招聘會提供3000職位 中年求職男願降級減薪：有份工已好好

【14:49】疫情衝擊經濟差，失業率高企下應屆畢業生人浮於事，搵工難。勞工處今明兩天於旺角麥花臣場館舉行招聘會，提供逾3200個職位空缺，號稱有大量適合年青人及畢業生的空缺。不過，今日上午現場所見，招聘會略顯冷清，入場年青人亦不多。反而，有失業逾年的中年男士為求得一工，不介意降級減薪，「有工返已經好好」；有飲食業人事部代表指，疫情趨穩，空缺增多，對於不少求職者關注注射疫苗是否入職先決條件，他強調非強制，視乎員工意願。

袁國勇：唔好再諗免疫屏障 要全民打疫苗才可保護自己、達至通關

【13:40】灣仔帝盛酒店三名住客先後確診，香港大學微生物學系講座教授袁國勇今天（17日）到場視察後認為，其中兩人在酒店內傳染對面房的外傭。三人都曾經接種兩劑復必泰疫苗，被問到為何傳染力仍如此驚人時，袁國勇稱疫苗對肺部的保護好，感染後不會有重症，但對鼻咽的保護較細，病毒仍可繁殖，並傳染他人。



他又直指「唔好再諗免疫屏障」，外國經驗反映即使接種率超過七成，仍會有大爆發，而香港即使有九成人打針，仍有一成、即75萬人可能受感染，假設死亡率是1%，也會有7500人不治，因此全港市民也應接種新冠疫苗，才可保護自己，並達至通關、放寬社交距離。

袁國勇：赤柱外傭疑在檢疫酒店受感染 基因排序與對面房100%相同

【12:44】一名由美國返港、居於赤柱獨立屋的38歲外傭確診，並帶有L452R變種病毒，她已完成接種疫苗，並有抗體，只在香港檢疫7天，進入社區後確診。香港大學微生物學系講座教授袁國勇今天（17日）到這名外傭檢疫期間所住的酒店「灣仔帝盛酒店」視察，發現她所住房間的對面房亦有一對夫婦確診，而三人的病毒基因排序100%相同。



經初步調查後認為，或因夫婦在交深喉唾液樣本期間打開了房間窗戶，房內有病毒的空氣流出走廊，並在外傭開房門交樣本時流入外傭房間，造成空氣傳播。

渣馬｜楊德強：人數減至1萬料有好消息 有電視台洽全運會轉播權

【12:01】港隊在東京奧運報捷，全城吹起運動熱潮，港將往後的表演備受觸目。《香港01》早前引述消息指，港府計劃再下一城，與北京政府協商將下月全國運動會的轉播權交由本地免費電視台播放。體育專員楊德強早上在電台節目透露，本港正有電視台與內地洽購全運會轉播權，相信香港「一定有得睇」，但他拒絕透露詳情。



至於另一項全城觸目的本地體壇盛事，渣打馬拉松能否如期在10月舉行，楊德強則指，成事機會很高，田徑總會本周內會公布結果，惟參賽人數減至約1萬人，只餘往年的四分一，路線亦會有改動，參加者亦必須打齊兩針疫苗。

【10:32】特首林鄭月娥出席行政會議前見記者，指港府今日內將公布收緊抵港檢疫安排，包括不再以抗體測試呈陽性可縮檢疫；除低風險地區外，其他抵港人士檢疫不少於14天。

林鄭又指，抗疫政策需平衡市民接受程度、對經濟民生的影響。不過聽過專家及衞生當局的意見，接種疫苗仍是唯一出路，截至昨晚已打第一針的比率只有55%，與七成仍有一點距離。基於變種病毒，即使接種率已提高，一些地方仍有疫情的爆發，不過她指，專家已明言如已打針，即使染疫發病嚴重性、死亡率也會減低，因此提高接種率仍值得廣大市民支持。

特首林鄭月娥表示，港府今日內將公布收緊抵港檢疫安排，包括不再以抗體測試呈陽性可縮檢疫期。（梁鵬威攝）

梁子超：疫苗氣泡已爆破 促重新檢視復課安排 斥收緊檢疫期太遲

【10:28】變種病毒再次進入香港社區，涉及從美國抵港的外傭和在機場工作人員，政府專家昨日（16日）開會商討後，決定酒店檢疫期調整安排。呼吸系統專科醫生梁子超今早在電台節目表示，有關安排「遲嚟，但係必須」，惟現時中風險地區仍包括全球絕大部分國家和地區，可是當中部分國家Delta變種病毒正在蔓延，促當局適時收緊檢疫，否則是「變相鼓勵啲人外遊」，回流時將病毒帶返本港。



另外，他又指在Delta變種病毒下，「疫苗氣泡概念基本上係爆破咗」，認為教育局要求7成師生打針後便可恢復全日面授的安排，已無法保障師生安全，學童更可能成為跨家庭傳播源，令疫情在校內及社區大爆發。他促請當局重新檢視復課安排，以網上授課課程維持在家學習。

國泰貴賓室職員染疫 梁子超：機場感染機會極高 促每周兩至三檢

【09:01】呼吸系統科專科醫生梁子超今早（17日）在電台節目表示，認為近期不少地方的機場均爆發疫情，認為染疫女子在機場受感染機會極高，加上本港國際機場已恢復轉機安排，外國人或與本港出發人士「溝埋」，而Delta的傳染力極高，其同事亦可能已中招。



梁子超直指，機場仍是外防輸入的缺口，或會造成社區爆發，認為當局有必要強制機場職員打針，並加密檢測次數至一周兩至三檢。

新冠疫苗｜港大研究：每十萬人接種增最多5人面癱 效益高於風險

【08:00】香港大學醫學院院長梁卓偉團隊今年2月至3月於本港進行一項研究，了解疫苗接種者與貝爾氏面癱的關係，在45萬多名科興疫苗接種者中，有28人臨床診斷為面癱，而在53萬多名復必泰疫苗接種者中，有16人證實患上面癱。

對比2020年的背景發病率後，發現每十萬人接種科興疫苗後，會增加4.8宗面癱個案；而每十萬人接種復必泰疫苗後，會增加2宗面癱個案。團隊認為，結果指出接種科興疫苗後面癱的風險有所增高，但打針的效益仍高於風險，超過九成都能在9個月內康復。相關研究已在《刺針》發表。

▼3月22日，特首林鄭月娥率司局長接種第二劑科興疫苗▼



+ 5

封區檢測｜東涌逸東邨美逸樓完成強檢 1614人接受檢測 無人確診

【07:30】衞生署衞生防護中心昨晚（16日）公布，正調查一宗涉及L452R變異病毒株的源頭不明初步確診本地個案。患者是在國泰航空機場貴賓室「寰宇堂」工作的47歲女子，政府昨晚在其居住的逸東邨美逸樓封區強檢。



政府清晨發聲明，指已完成東涌「受限區域」（即東涌逸東街8號逸東（二）邨美逸樓）強制檢測行動，為1614個受影響人士進行檢測，當中1390名為居民，並沒有發現確診個案。

▼8月16日東涌逸東（二）邨美逸樓圍封強制檢測▼



+ 6

強制檢測｜染疫國泰員工集中東涌機場活動 食肆、商戶等15處上榜

【00:55】本港近月新冠肺炎疫情平穩，然而本地清零突然斷纜。衞生署衞生防護中心周一（16日）公布，一名在東涌逸東邨美逸樓居住的47歲婦人初步確診並帶有L452R變異病毒株，列源頭不明的本地個案。國泰航空公布，患者在機場貴賓室「寰宇堂」工作。

食物及衞生局發出強制檢測公告，當中15個指明地方涉及該名國泰航空女員工，當中包括東薈城、逸東商場、港鐵東涌站、機場、龍運巴士S65及N64，而食肆就佔了七間。受檢人士須在本周四（19日）或之前接受檢測，當局強調為謹慎起見，已完成新冠疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。

▼涉及染疫國泰機場貴賓室員工的15個強制檢疫地方▼



+ 10

本港居民及非居民最新入境檢疫安排。（衞生署圖片）

▼美國返港確診外傭居赤柱獨立屋CARMELIA▼



+ 2

▼8.16 美食博覽最後一日▼



+ 7

▼直擊觀塘豪宅凱滙另一或作疫苗抽獎一房單位▼



+ 16

昨日總覽：