新冠肺炎・最新｜國泰航空女地勤感染源頭不明　政府將增檢疫日數

本港新冠肺炎疫情平穩，然而近日由美國返港、居於赤柱獨立屋CARMELIA的外傭，酒店檢疫7日回家後，第12日樣本對病毒呈陽性並帶變種病毒。本周五（20日）起美國等15個國家列高風險地區，入境均需在酒店檢疫21日。一波未平，另一波又起，持續11日的本地清零局面又斷纜，國泰航空機場貴賓室「寰宇堂」一名47歲女員工昨初步確診，並帶有L452R變異病毒株，列感染源頭不明本地個案，患者住所東涌逸東（二）邨美逸樓昨晚（16日）被圍封強制檢測，當局預計今早7時解封。



衞生防護中心轄下科學委員會昨日建議，除高風險A組地區本身要檢疫21日外，中風險B組及低風險C組地區來港人士，無論是否有打針或抗體，都要酒店檢疫至少14日，再加7日自我監測。



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▼8月16日制檢測公告詳情▼



強制檢測｜染疫國泰員工集中東涌機場活動 食肆、商戶等15處上榜

【00:55】本港近月新冠肺炎疫情平穩，然而本地清零突然斷纜。衞生署衞生防護中心周一（16日）公布，一名在東涌逸東邨美逸樓居住的47歲婦人初步確診並帶有L452R變異病毒株，列源頭不明的本地個案。國泰航空公布，患者在機場貴賓室「寰宇堂」工作。

食物及衞生局發出強制檢測公告，當中15個指明地方涉及該名國泰航空女員工，當中包括東薈城、逸東商場、港鐵東涌站、機場、龍運巴士S65及N64，而食肆就佔了七間。受檢人士須在本周四（19日）或之前接受檢測，當局強調為謹慎起見，已完成新冠疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。

▼涉及染疫國泰機場貴賓室員工的15個強制檢疫地方▼



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本港居民及非居民最新入境檢疫安排。（衞生署圖片）

▼8月16日東涌逸東（二）邨美逸樓圍封強制檢測▼



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▼美國返港確診外傭居赤柱獨立屋CARMELIA▼



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