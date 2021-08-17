新冠肺炎・最新｜袁國勇：外傭料酒店檢疫被傳染　今設疫情記者會

政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今早(17日)到灣仔帝盛酒店，調查近日三宗酒店內確診個案，相信酒店內出現空氣傳播。三宗個案包括返回社區才確診居於赤柱獨立居的外傭，料被對面房一對同樣確診夫婦傳染。

三人均是本月1日由美國坐同一班機抵港已接種疫苗，在機場檢測陰性後入住檢疫酒店，分別住同層兩間對面房。丈夫首先在入住第3日採樣確診，妻子其後確診，外傭就在離開酒店後，交第12日樣本確診。 袁國勇相信，病毒傳播多數在8月3日發生，當時夫婦開門交樣本，但無按指示關窗，令房內空氣流到走廊，之後職員向外傭收集樣本，令帶病毒空氣流入外傭房內造成傳染。



本港新冠肺炎疫情平穩，然而近日由美國返港、居於赤柱獨立屋CARMELIA的外傭，酒店檢疫7日回家後，第12日樣本對病毒呈陽性並帶變種病毒。本周五（20日）起美國等15個國家列高風險地區，入境均需在酒店檢疫21日。一波未平，另一波又起，持續11日的本地清零局面又斷纜，國泰航空機場貴賓室「寰宇堂」一名47歲女員工昨初步確診，並帶有L452R變異病毒株，列感染源頭不明本地個案，患者住所東涌逸東（二）邨美逸樓昨晚（16日）被圍封強制檢測，當局預計今早7時解封。



衞生防護中心轄下科學委員會昨日建議，除高風險A組地區本身要檢疫21日外，中風險B組及低風險C組地區來港人士，無論是否有打針或抗體，都要酒店檢疫至少14日，再加7日自我監測。



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▼8月16日制檢測公告詳情▼



袁國勇：赤柱外傭疑在檢疫酒店受感染 基因排序與對面房100%相同

【12:44】一名由美國返港、居於赤柱獨立屋的38歲外傭確診，並帶有L452R變種病毒，她已完成接種疫苗，並有抗體，只在香港檢疫7天，進入社區後確診。香港大學微生物學系講座教授袁國勇今天（17日）到這名外傭檢疫期間所住的酒店「灣仔帝盛酒店」視察，發現她所住房間的對面房亦有一對夫婦確診，而三人的病毒基因排序100%相同。



經初步調查後認為，或因夫婦在交深喉唾液樣本期間打開了房間窗戶，房內有病毒的空氣流出走廊，並在外傭開房門交樣本時流入外傭房間，造成空氣傳播。

【10:32】特首林鄭月娥出席行政會議前見記者，指港府今日內將公布收緊抵港檢疫安排，包括不再以抗體測試呈陽性可縮檢疫；除低風險地區外，其他抵港人士檢疫不少於14天。

林鄭又指，抗疫政策需平衡市民接受程度、對經濟民生的影響。不過聽過專家及衞生當局的意見，接種疫苗仍是唯一出路，截至昨晚已打第一針的比率只有55%，與七成仍有一點距離。基於變種病毒，即使接種率已提高，一些地方仍有疫情的爆發，不過她指，專家已明言如已打針，即使染疫發病嚴重性、死亡率也會減低，因此提高接種率仍值得廣大市民支持。

特首林鄭月娥表示，港府今日內將公布收緊抵港檢疫安排，包括不再以抗體測試呈陽性可縮檢疫期。（梁鵬威攝）

梁子超：疫苗氣泡已爆破 促重新檢視復課安排 斥收緊檢疫期太遲

【10:28】變種病毒再次進入香港社區，涉及從美國抵港的外傭和在機場工作人員，政府專家昨日（16日）開會商討後，決定酒店檢疫期調整安排。呼吸系統專科醫生梁子超今早在電台節目表示，有關安排「遲嚟，但係必須」，惟現時中風險地區仍包括全球絕大部分國家和地區，可是當中部分國家Delta變種病毒正在蔓延，促當局適時收緊檢疫，否則是「變相鼓勵啲人外遊」，回流時將病毒帶返本港。



另外，他又指在Delta變種病毒下，「疫苗氣泡概念基本上係爆破咗」，認為教育局要求7成師生打針後便可恢復全日面授的安排，已無法保障師生安全，學童更可能成為跨家庭傳播源，令疫情在校內及社區大爆發。他促請當局重新檢視復課安排，以網上授課課程維持在家學習。

國泰貴賓室職員染疫 梁子超：機場感染機會極高 促每周兩至三檢

【09:01】呼吸系統科專科醫生梁子超今早（17日）在電台節目表示，認為近期不少地方的機場均爆發疫情，認為染疫女子在機場受感染機會極高，加上本港國際機場已恢復轉機安排，外國人或與本港出發人士「溝埋」，而Delta的傳染力極高，其同事亦可能已中招。



梁子超直指，機場仍是外防輸入的缺口，或會造成社區爆發，認為當局有必要強制機場職員打針，並加密檢測次數至一周兩至三檢。

新冠疫苗｜港大研究：每十萬人接種增最多5人面癱 效益高於風險

【08:00】香港大學醫學院院長梁卓偉團隊今年2月至3月於本港進行一項研究，了解疫苗接種者與貝爾氏面癱的關係，在45萬多名科興疫苗接種者中，有28人臨床診斷為面癱，而在53萬多名復必泰疫苗接種者中，有16人證實患上面癱。

對比2020年的背景發病率後，發現每十萬人接種科興疫苗後，會增加4.8宗面癱個案；而每十萬人接種復必泰疫苗後，會增加2宗面癱個案。團隊認為，結果指出接種科興疫苗後面癱的風險有所增高，但打針的效益仍高於風險，超過九成都能在9個月內康復。相關研究已在《刺針》發表。

▼3月22日，特首林鄭月娥率司局長接種第二劑科興疫苗▼



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封區檢測｜東涌逸東邨美逸樓完成強檢 1614人接受檢測 無人確診

【07:30】衞生署衞生防護中心昨晚（16日）公布，正調查一宗涉及L452R變異病毒株的源頭不明初步確診本地個案。患者是在國泰航空機場貴賓室「寰宇堂」工作的47歲女子，政府昨晚在其居住的逸東邨美逸樓封區強檢。



政府清晨發聲明，指已完成東涌「受限區域」（即東涌逸東街8號逸東（二）邨美逸樓）強制檢測行動，為1614個受影響人士進行檢測，當中1390名為居民，並沒有發現確診個案。

▼8月16日東涌逸東（二）邨美逸樓圍封強制檢測▼



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強制檢測｜染疫國泰員工集中東涌機場活動 食肆、商戶等15處上榜

【00:55】本港近月新冠肺炎疫情平穩，然而本地清零突然斷纜。衞生署衞生防護中心周一（16日）公布，一名在東涌逸東邨美逸樓居住的47歲婦人初步確診並帶有L452R變異病毒株，列源頭不明的本地個案。國泰航空公布，患者在機場貴賓室「寰宇堂」工作。

食物及衞生局發出強制檢測公告，當中15個指明地方涉及該名國泰航空女員工，當中包括東薈城、逸東商場、港鐵東涌站、機場、龍運巴士S65及N64，而食肆就佔了七間。受檢人士須在本周四（19日）或之前接受檢測，當局強調為謹慎起見，已完成新冠疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。

▼涉及染疫國泰機場貴賓室員工的15個強制檢疫地方▼



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本港居民及非居民最新入境檢疫安排。（衞生署圖片）

▼美國返港確診外傭居赤柱獨立屋CARMELIA▼



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▼8.16 美食博覽最後一日▼



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昨日總覽：