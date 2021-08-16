兩內地男承認搶劫鐘錶店逾76萬財物　被判入獄8年

銅鑼灣於兩年前發生劫案，三名劫匪用槌子打爛一間鐘錶店的玻璃窗，奪去12隻二手錶，總值逾76萬元，並用槍狀物品阻嚇他人走近，然後成功逃逸。警方在鐘錶店附近的後巷檢獲其中三隻被劫的手錶以及氣槍等。其中兩名內地劫匪事後被捕，警方再起回另外兩隻手錶。而兩名內地人承認一項搶劫罪，今（16日）在高等法院判囚8年。

兩名被告：李富超（25歲，菜販）和李健良（26歲，無業），承認於2019年12月22日，在銅鑼灣廣場一期「28 Watches」搶劫12隻錶。

辯方求情時指，首被告要籌集胞妹的大學學費，遂來港工作，但工作不便，最終接納他人提議搶劫。次被告的代表律師稱，他因欠債而來港工作，但未獲介紹工作，最終干犯本案。

惟法官判刑時指，兩名被告的財政問題非犯案的藉口。法官續指，是次劫案涉及三名劫匪，並且有計劃行事，期間使用槌子、刀和氣槍。此外，被告亦特意從內地來港犯案。考慮上述因素後，遂決定判兩被告監禁八年。

案情指，於案發日晚上約7時，首被告和另一名男子到涉案的鐘錶店，以槌子打破該店的玻璃窗，次被告則持刀和手槍狀物體，阻嚇他人。期間，該店的店主一度走近，次被告以手槍狀的物體指向對方，著他不要上前。

他們搶去12隻二手錶，總值76.2萬元，然後逃離現場。警方到場，在商場的後巷檢獲其中三隻被劫的手錶，以及一支氣槍、一把刀和兩個槌子。

兩名被告於翌年1月被捕，並於首被告曾居於的酒店房間內，起回兩隻被劫的手錶。而首被告在錄影會面稱，一名叫「阿嘉」的同鄉於案發前約10天，著他來港行犯，並把次被告和另一男子介紹予他認識。「阿嘉」支付他5千元，又指會在事成後把搶劫所得分給他。首被告承認犯案，但在後巷意外遺失三名手錶。

案件編號：HCCC80/2021