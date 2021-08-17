「副高」帶來火熱周末　天文台料周六起熱足3日　有地區高見34度

本港今日（17日）酷熱，天文台早上發出酷熱天氣警告，個別地區最高氣溫逾33度，跑馬地更高達33.6度。天文台預料，受副熱帶高壓脊影響，周末起雖然局部地區有驟雨，但無助降溫，將一連三天日間酷熱，市民將要過一個「熱辣辣」的周末。



▼7.13 酷熱天氣下市民如常外出運動▼



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酷熱天氣警告現正生效，本港今日大致天晴，下午酷熱，但局部地區有驟雨。今日最高氣溫達33度，其中跑馬山更高達33.6度，上水、打鼓嶺亦有33.4度。

酷熱天氣警告生效 「處暑」日市區最高33度

受西南氣流影響，未來兩三日廣東沿岸部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨。天文台預料，副熱帶高壓脊會在本週後期至下週初覆蓋中國東南部，該區大致晴朗，天氣酷熱。

天文台料在周六起（21日），將一連三天日間酷熱，包括周一的「處暑」，最高氣溫達33度，更有部份地區高見34度，例如打鼓嶺、上水等。直至下周二（24日）起，則只得部份時間有陽光，局部地區更有驟雨。