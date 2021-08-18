新冠肺炎・最新｜增三人離世前14日內曾打疫苗　4宗打針後心肌炎

衞生防護中心今日(18日)公佈三宗輸入個案，患者2男1女，年齡27至39歲，其大一人為船員，另兩人分別由土耳其及美國抵港，已在英國及香港接種復必泰疫苗。



本港疫情本來漸見緩和，周二（17日）新增一宗暫列本地確診個案，令本地零確診又繼纜。患者是一名47歲國泰航空機場貴賓室「寰宇堂」外判女員工，負責樓面派送食物，包括派予禁區內的轉機及離境旅客。昨初步確診少於５宗，今晚（18日）到期的食肆限桌令、限聚令及口罩令等，大致維持不變。



此外，早前一名居於赤柱獨立屋的美國返港外傭確診，港大微生物學系講座教授袁國勇指經初步調查後認為，或因對面房的美國返港確診夫婦在交深喉唾液樣本期間打開了房間窗戶，房內有病毒的空氣流出走廊，並在外傭開房門交樣本時流入外傭房間，造成空氣傳播。



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新冠疫苗｜多三人離世前14日內曾打疫苗 四少年疑打針後心肌炎

【18:34】本港疫苗接種計劃今日（18日）第174日。衞生署表示，截至8月15日的過去一星期，共接獲216宗涉及曾接種疫苗的異常事件報告，當中有四宗12至15歲青少年，在接種復必泰疫苗後兩天出現懷疑心肌炎或心包炎。



此外，衞生署再接獲3宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，但署方表示，個案均沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起，仍有待專家委員會評估。

新冠肺炎｜三輸入個案均染L452R變種病毒 兩人曾接種疫苗

【14:52】本港今日（18日）錄得三宗確診，全部都是帶有L452R變種病毒的輸入個案。其中兩人都有注射復必泰疫苗，一人僅打一劑，另一人就完成兩劑接種。今日初步確診個案約五宗。

新冠肺炎｜取消驗抗體減檢疫安排 中風險地區打齊兩針照隔離14日

【13:37】居於赤柱外傭早前由美國返港，持抗體檢測證明獲減檢疫期，但出社區後驗出感染變種病毒，有社區播毒風險。政府隨即叫停相關措施，食物及衞生局昨晚公佈，本周五（20日）起暫緩有抗體可減檢疫安排，代表當日或之後回港人士，即使驗出抗體亦不會再獲扣減隔離日數，打齊兩針人士都要隔離14日。原本今日開始的機場自費驗抗體服務亦暫時不會推行。

中大研究：科興疫苗接種者打針數月抗體水平勁跌 今補打第三針

【11:27】注射科興疫苗人士的抗體水平常被評不足，中大呼吸系統科講座教授許樹昌的研究亦反映，接種者數月內的抗體跌至非常低水平感到詫異，今日（18日）會為部份人士補打第三針，一半人再打科興疫苗，另一半人就混針打復必泰疫苗。

新冠肺炎｜周五起收緊抵港者檢疫要求 指定酒店無空房供延長入住

【10:47】政府本周五（20日）起再將15個地區納入高風險地方，有酒店業表示，大部份客人的檢疫期由七日大幅升至21日，令入住率爆棚無法滿足政府要求，唯有拒絕客人訂單，提醒他們取消或更改機票。

新冠肺炎｜疫情掀跨境生退學潮 北區校長料通關亦有三成半人退學

【10:39】疫情下跨境生難以過關上學，有北區小學校長稱，全港都有跨境生退學潮，九龍、葵青區等較嚴重，北區則較輕微，估計家長仍然心儀近關口的學校，但當來年學期都無法通關，預計退學潮會加劇；若可以通關，只有最多三成半人退學。

▼8月17日東涌東薈城等再次有強制檢測▼



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▼8月17日居袁國勇到灣仔帝盛酒店調查▼



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▼涉及染疫國泰機場貴賓室員工的15個強制檢疫地方▼



+ 10

▼8月16日東涌逸東（二）邨美逸樓圍封強制檢測▼



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昨日總覽：新冠肺炎・8.17｜有抗體減檢疫制度撤回 國泰機場員工確診無源頭

確診國泰貴賓室員工有派餐予轉機客 張竹君：不排除帶病毒入社區

新冠肺炎｜90日內3機場職員確診 張竹君：機場工作風險確較高

國泰貴賓室職員染疫 梁子超：機場感染機會極高 促每周兩至三檢

東涌又強檢｜街坊嘆年做十數次檢測感厭倦 盼早日重回疫前生活

新冠肺炎｜東薈城再有變種病毒患者到訪 今年已至少8次強檢

封區檢測｜東涌逸東邨美逸樓完成強檢 1614人接受檢測 無人確診

中風險地區抵港者 已接種疫苗亦須酒店檢疫14日 周五起生效

▼8月20日起入境檢疫安排▼



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袁國勇：赤柱外傭疑在檢疫酒店受感染 基因排序與對面房100%相同

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袁國勇：唔好再諗免疫屏障 要全民打疫苗才可保護自己、達至通關

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