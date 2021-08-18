新冠肺炎・最新｜昨初確診少於5宗　社交距離措施午夜後延續

本港疫情本來漸見緩和，周二（17日）新增一宗暫列本地確診個案，令本地零確診又繼纜。患者是一名47歲國泰航空機場貴賓室「寰宇堂」外判女員工，負責樓面派送食物，包括派予禁區內的轉機及離境旅客。昨初步確診少於５宗，今晚（18日）到期的食肆限桌令、限聚令及口罩令等，大致維持不變。

此外，早前一名居於赤柱獨立屋的美國返港外傭確診，港大微生物學系講座教授袁國勇指經初步調查後認為，或因對面房的美國返港確診夫婦在交深喉唾液樣本期間打開了房間窗戶，房內有病毒的空氣流出走廊，並在外傭開房門交樣本時流入外傭房間，造成空氣傳播。



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▼8月17日東涌東薈城等再次有強制檢測▼



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▼8月17日居袁國勇到灣仔帝盛酒店調查▼



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▼涉及染疫國泰機場貴賓室員工的15個強制檢疫地方▼



+ 10

▼8月16日東涌逸東（二）邨美逸樓圍封強制檢測▼



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中風險地區抵港者 已接種疫苗亦須酒店檢疫14日 周五起生效

▼8月20日起入境檢疫安排▼



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