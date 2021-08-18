七一刺警案｜消息︰4名港大學生會成員被國安處拘捕　包括會長

香港大學學生會評議會上月7日通過「感激」七一刺警案疑兇梁健輝「為港犧牲」動議引發軒然大波。消息稱，警方國安處今早（18日）拘捕至少4名港大學學生會成員，包括港大學生會會長郭永皓及港大評議會主席張敬生，另帶走多人助查。



▼7月9日 港大學生會幹事會道歉並辭職▼



七一刺警案發生後，港大學生會評議會於7月7日通過動議，對疑兇梁健輝事後自戕身亡表示「深切哀悼」，更稱「感激他為香港作出的犧牲」，教育局及保安局及後點名批評及譴責評議會。評議會其後於7月9日撤回議案，道歉並辭職。警方國安處立案調查，並於7月16日到港大學生會會址搜查。

港大校務委員會主席李國章曾接受報章專訪時，表示港大不會干預或插手，形容兩者「各有各做」，校方正按大學規則審視事件對港大聲譽及安全的影響，研究如何跟進，有機會發警告信、停學，最嚴重則開除學籍。港大校方已驅逐學生會遷離學生會綜合大樓。

▼7月16日 警方國安處人員進入港大校園蒐證情況▼



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