消息︰3名港大學生會成員被國安處拘捕　涉違反宣揚恐怖主義罪

香港大學學生會評議會上月7日通過「感激」七一刺警案疑兇梁健輝「為港犧牲」動議引發軒然大波。消息稱，警方國安處今早（18日）拘捕3名港大學學生會成員，包括港大前學生會會長郭永皓、港大評議會主席張敬生及文學院學生會代表容頌禧，另帶走多人助查。據了解，港大學生會將有第四名成員被捕。消息指，相關人士涉違反《港區國安法》第27條宣揚恐怖主義罪被捕。



警方稍後11時30分，將就一宗違反《香港國安法》案件的拘捕行動交代詳情。



▼7月9日 港大學生會幹事會道歉並辭職▼



兩名校園記者助查

消息指，國安處今早拘捕3名港大學生，包括張敬生、容頌禧、郭永皓，指他們涉嫌宣揚恐怖主義罪，違反國安法27條。警方同時要求另外3人協助調查，包括兩名校園記者、一名評議會榮譽秘書。

另外，消息指學生會將有第4名學生被捕，為李國賢堂學生會代表杜林丞亨。據了解，警方今早到其住處未找到他，及後已聯繫，杜林丞亨將自行到警署。

港大校刊學苑即時新聞Facebook確認，前學生會會長、評議會主席、前文學院學生會外務副主席今清晨遭警員上門拘捕。而學苑總編輯、校園電視主席及評議會榮譽秘書於被警員帶到警署協助調查。

撤回議案兼辭職後 國安處曾到港大學生會會址搜查

七一刺警案發生後，港大學生會評議會於7月7日通過動議，對疑兇梁健輝事後自戕身亡表示「深切哀悼」，更「感激他為香港作出的犧牲」。教育局及保安局及後點名批評及譴責評議會。評議會其後於7月9日撤回議案，道歉並辭職。警方國安處立案調查，並於7月16日到港大學生會會址搜查。

港大校務委員會主席李國章曾接受報章專訪時，表示港大不會干預或插手，形容兩者「各有各做」，校方正按大學規則審視事件對港大聲譽及安全的影響，研究如何跟進，有機會發警告信、停學，最嚴重則開除學籍。港大校方已驅逐學生會遷離學生會綜合大樓。

▼7月16日 警方國安處人員進入港大校園蒐證情況▼



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