硬皮症患者自學水墨畫走出情緒低谷　克服關節僵硬拿起畫筆

風濕科疾病是由免疫系統失調而引起，患者長期受疼痛折騰，影響日常生活及情緒，惟醫學界暫未有根治方法，一般只能靠藥物紓緩痛楚。

硬皮症屬其中一種風濕科疾病，有患者抗病近十年，情緒亦經歷過高山低谷，更憑著自學水墨畫走出抑鬱困境，並以畫作寄語病友積極面對人生。香港風濕病基金會與病友組織則舉辦自理課程，鼓勵病友學習更多病理知識及處理症狀方法。



硬皮症患者周曉琪小姐（左一）被痛症困擾近十年，在去年參與了「風濕·我自理」課程獲益良多，到場分享個人經驗及心得。（黎倩婷攝）

用水墨畫治愈心靈 走出抑鬱陰霾

周曉琪（小奇）在2013年確診硬皮症，其實她在2011年時已發現手指變色，初初不以為意，後來伴隨有晨僵、肌肉無力及關節痛等徵狀後才發現患上嚴重風濕病之一的硬皮症。硬皮症為她的生活及工作帶來不少影響，例如行樓梯時會感到關節痛、無法拿起重物及細小物件，另外，最終身體狀況也令她無法再繼續工作。

小奇表示，病情影響最大其實是情緒問題，因長期面對痛症，心情容易煩躁不安，經常與家人因小事爭執而關係轉差，她形容當時有抑鬱傾向，不時會想「收埋自己」。

在病情反覆之際，有次機緣巧合，小奇在醫院附近看見一班小朋友舉辦畫展，於是萌生了想畫畫、創作的念頭，然後便拾起畫筆開始自學水墨畫，在水墨畫的世界中她感到被治癒，雖然疾病令她有時連畫筆也拿不起，「支筆跌咗咪拎返起！」她有時會用暖包緩和手部的冰冷及僵硬，感到疲累時亦會稍作休息，克服種種難關繼續磨練繪畫技巧。

周曉琪會在9月舉辦的「《親歷。親為》認識風濕病社區展覽」展出三幅水墨畫作品。（黎倩婷攝）

畫作《隨喜》鼓勵患者堅毅及積極面對病情

香港風濕病基金會與病友組織將於９月舉辦「《親歷。親為》認識風濕病社區展覽」，小奇會有三幅水墨畫會在展出，地點在香港文化中心地下大堂展覽廳，有興趣的市民可以在９九月１日至４日到場支持欣賞。小奇以一幅《隨喜》寄語一些身在同樣處境的風濕病患者「花開隨喜，花落不悲」，意指凡事都有其定律，不要太過傷心或執著，嘗試尋找能填補心靈的興趣，鼓勵病友堅毅、積極面對病情。

自理課程教做運動舒緩痛症 加強自我情緒管理

去年小奇參加了由香港風濕病基金會舉辦的「關節·我自理」課程，學習做運動與拉筋，因而改善了關節痛、僵硬的情況。同時，她計劃要養成運動習慣，制定計劃及目標，亦學習到睡前鬆弛法，改善因痛症引起的失眠問題。

該課程成功鼓舞到一眾風濕科病友，近9成人有持續進行中至高頻率的運動，除運動外，問卷調查亦反映不少參加者對管理病症知識加深，從而更有信心對抗病痛。

有見及此，基金會將與香港復康會社區網絡合作舉辦「風濕·我自理」之「關節·我自理」，課程同樣會授予參加者病理知識、痛症處理方法及情緒管理等內容。小奇稱，計劃有病友組長帶領，自己亦不介意以「過來人」身份分享。

周曉琪（左）以一幅《隨喜》寄語一些身在同樣處境的風濕病患者「花開隨喜，花落不悲」。（黎倩婷攝）

風濕病可致關節永久變形籲及早求醫

香港風濕病基金會健康教育委員會主席馬繼耀醫生表示，風濕病源於免疫系統失調且無法根治，有些嚴重個案可致關節永久性結構轉變，呼籲市民切勿輕視盡早求醫，治療可令患者症狀緩解，長期痛症亦容易造成情緒問題，因此病人的自我管理也十分重要。患者除需調節日常習慣外，也要注意保持心境開朗、常做運動，推薦病友們可參加基金會推出的一系列活動。