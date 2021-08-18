屯公奪命車禍｜巴士撼拋錨開尾門客貨車　專家：壞車應放反光牌

屯門公路往汀九橋支路日前發生悲劇，一部城巴撞向打開尾門的拋錨客貨車，尾門有如刀鋒般插入巴士駕駛室，直插車長頸部，63歲朱姓車長重創，送院後不治。

汽車會會長李耀培稱，壞車若打開尾門，一旦發生碰撞，威力如鐮刀，車輛失去泵把卸去衝撞力功用。他建議，一旦發生壞車，應在後方約30米位置，放置三角反光牌警告後方車輛。



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香港汽車會會長李耀培今早（18日）在香港電台節目稱，壞車若打開尾門，一旦發生撞車意外，連同後方車輛的衝撞力，尾門的鋒利程度會似鐮刀，將後方巴士司機位置劏開，「打開車門內裡咁黑，亦擋著反光車牌、死火燈」，更重要是車輛前後都會有泵把，發生車禍時盡量卸去衝力，但打開尾門之後，就失去相關功用。

李耀培建議，在高速公路壞車時，切忌落貨、打開車尾，「壞車係有跡象，唔會一壞就停車，例如踩唔到油門、錶板著紅色、爆呔，首先要鎮定，睇左鏡流過去慢線，如果有影線唔好嚮轉彎位擺車，後面啲車睇唔到」，司機及乘客都必須落車，因為後方車輛衝撞時，二次撞擊力度非常大，可以站在車後30米，然後放置三角反光牌提醒後方車輛。

今次意外事發地點為屯門公路往汀九橋支路，周一（16日）凌晨城巴962B撼向拋錨客貨車尾門，尾門插入巴士駕駛室，直插車長頸部。63歲朱姓車長重創，送院後不治。