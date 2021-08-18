新冠肺炎｜港旅客往深圳酒店檢疫降至七天　餘下日數可申在家隔離

深圳市調整由香港入境旅客的檢疫要求，由原先14日在指定酒店檢疫，加七日在家監測，轉為只須酒店檢疫七日，餘下七日檢疫可申請在家中完成，至於在家監測日數則不變，維持七天。



深圳市口岸辦公室周三（18日）在官方網站公佈，即日起放寬自香港入境人員的隔離醫學觀察措施，自香港入境深圳的普通旅客，入境時需持有粵港兩地政府認可、24小時內的核酸檢測陰性報告，並且入境後需接受14天隔離醫學觀察和7天居家健康監測。如具備在深圳居家隔離條件，入境後可申請「7+7+7」隔離醫學觀察和健康監測，即集中隔離7天、居家隔離7天、居家健康監測7天。但在深圳若沒有居所，檢疫要求維持不變。

香港前往深圳的普通旅客，原先安排：

．14日在指定酒店檢疫

．七日居家健康監測

．入境時持有24小時內的陰性報告

深圳市人民政府口岸辦公室最新安排：

．七日在指定酒店檢疫，合資格者入境後可向健康驛站申請在家完成餘下七日檢疫，七日居家健康監測不變

．入境時持有24小時內的陰性報告

▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼

