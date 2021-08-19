新冠肺炎・最新｜病人疑張永發診所採樣污染　袁國勇：或假陽性

衞生防護中心今日調查一宗初步確診個案，病人8月16日傍晚到海怡半島張永發醫生診所接受採樣檢測，化驗結果為初步陽性，但病毒CT值為34至35，即病毒量很低，病人入院後再採樣均是陰性。香港大學微生物學系講座教授袁國勇今天（19日）與衞生署人員到診所視察後認為，因診所同時有提供科興疫苗接種服務，個案最大機會屬假陽性，因為當日下午診所有4名市民打疫苗，病人傍晚7時採樣，拭子受疫苗污染導致測試呈陽性，並非真的發生感染。



衞生防護中心今日(19日)公佈五宗輸入個案，患者包括一名由孟加拉抵港9個月大男嬰，另四名患者分別由巴基斯坦、德國、馬來西亞及土耳其抵港，全部都已接種疫苗。另外，紅磡海濱南岸第6座及西營盤瑧璈明日要再強檢。



衞生防護中心昨日(18日)公佈三宗輸入個案，患者2男1女，年齡27至39歲，其大一人為船員，另兩人分別由土耳其及美國抵港，已在英國及香港接種復必泰疫苗。初步確診少於5宗。



居東涌逸東邨國泰航空機場貴賓室「寰宇堂」外判女員工前日（17日）列為確診，並驗出帶Delta變種病毒。理工大學團隊完成該名女患者的病毒基因分析，發現與8月初的英國確診個案最相似，有可能被英國的轉機旅客傳染。



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新冠肺炎｜增五宗輸入 全部患者均帶變種病毒 包括9月大男嬰

【15:28】衞生防護中心今日(19日)公布五宗輸入個案，患者包括一名由孟加拉抵港9個月大男嬰，全部患者都帶有L452R變種病毒，其餘四名成人患者，分別由巴基斯坦、德國、馬來西亞及土耳其抵港，全部都已接種新冠疫苗。另外，今日少於五宗初步確診。

強制檢測｜政府突襲西營盤瑧璈 23人違反規定被罰5千或發檢測令

【11:29】西營盤瑧璈早前被政府要求強制檢測，當局今早（19日）突襲，檢查120人發現23人違反強制檢測公告，每人被罰5,000元或發檢測令。

渣打馬拉松復辦跑手打齊針、起跑前檢測 專家：風險降到最低

【09:38】渣打香港馬拉松去年（2020年）因疫情停辦，主辦方公布今年10月底終可復辦實體賽事，參賽名額大減至1.85萬個，並要求選手完成疫苗接種、起跑前獲陰性檢測等。有專家相信已經將風險減到最低。

國泰貴賓室員工染Delta 許樹昌料被轉機客感染 無須檢測促分流

【09:22】機場國泰貴賓室女員工懷疑遭轉機客感染，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，無法暫停轉機安排，否則會對航空交通、經濟影響巨大，但當局都應該研究將不同疫情風險的轉機客分流，以減交叉感染風險。

新冠疫苗各世代接種率相差6倍 姜濤90後不及蔡少芬70後

【08:00】本港新冠疫苗接種計劃於今年2月26日正式展開，174天以來全港已有383萬人接種疫苗，佔12歲及以上居民56.9%，距離政府原定全民免疫屏障目標尚欠13個百分點，又尚需多117萬人打針才可令信和和華置送出第二個豪宅凱滙單位作抽獎。

《香港01》根據政府公開的打疫苗數字，以數據看疫苗接種多個重點。以10年歲為一個組別，由12歲至69歲當中，均有約五成人已打疫苗，比率高低相差6倍。屬「70後」的40至49歲市民最勇躍，截至昨日（18日）有73%人已接種首劑疫苗，其次為「60後」及「80後」群組。12至19歲青少年中，每兩人就有一人已打疫苗；長者打針比率仍然落後，70至79歲的群組中，只有三分一人已打針，年屆80歲或以上更少，每10人中只有一人如長和系資深顧問李嘉誠已打疫苗。

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▼8月17日東涌東薈城等再次有強制檢測▼



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▼8月17日居袁國勇到灣仔帝盛酒店調查▼



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▼Nicole Kidman抵港兩日即開工拍劇▼



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新冠肺炎｜三輸入個案均染L452R變種病毒 兩人曾接種疫苗

▼8月20日起入境檢疫安排▼



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