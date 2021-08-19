李宇軒違國安法．最新｜兩被告認罪　案情指黎智英是背後主腦

香港故事成員李宇軒疑在律師助理陳梓華協助下偷渡離港，兩人亦涉串謀黎智英、「攬炒巴」劉祖迪等人，勾結外國勢力，被指違反《港區國安法》，同被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」及「串謀協助罪犯」等罪，案件今(19日)在高等法院答辯，並由國安法指定高院法官李運騰處理。兩名被告在早上11時許，由7名穿避彈衣的懲教人員押送入犯人欄，兩人承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。



控方隨即讀出案情，指陳梓華與已流亡人士，綽號「攬炒巴」的劉祖廸，為組織「SWHK」（Stand with Hong Kong）的召集人，他們請求外國對香港及中央政府進行制裁，案情直指黎智英及其助理Mark Simon為背後的主腦及金主。黎、陳及劉等人更曾在台灣會面，討論如何請求外國制裁。而黎及Mark Simon曾幫手預繳推動計劃的款項

高院今早情況。(詳看下圖)

陳日君及德國領事到庭旁聽

被告李宇軒及陳梓華等一早由囚車押送至法院，亦有警員在現場戒備，高院門口亦設有鐵馬及拉上橙色膠帶，司法機構今天開放法庭外的大堂作伸延部份，法庭內和伸延部份，約有30至40人到庭旁聽，包括德國領事，及天主教榮休主教陳日君樞機等。

法庭遲遲未開庭

法庭原定於早上10時開庭，惟至十時半過後，仍未正式開庭處理。律政司署理副刑事檢控專員周天行今代表控方出庭，他曾在處理該案的5樓出現，但之後離開該層後一直未有返回，法庭內亦暫未見有律師和案件主管及被告等。

犯人欄內懲教員穿避彈衣

至約11時，控方雙方律師，包括代表陳梓華的大律師蕭國辰，代表李宇軒的律政司前副刑事檢控專員、大律師沈仲平，及控方代表等均返回法庭，兩被告之後由7名穿避彈衣的懲教人員押入犯人欄，兩人精神不錯並望向庭內的旁聽席。

兩名被告：陳梓華（29歲）及李宇軒（30歲），同被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。控罪指，他們於2020年7月1日至2021年2月15日在港與黎智英、Mark Herman Simon、劉祖迪及其他人一同串謀，請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港或中國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

兩人另涉串謀協助罪犯罪，指他們於2020年7月某日至8月23日，知悉李宇軒干犯勾結外國或境外勢力危害國家安全罪後，與黎智英及其他人串謀協助該李宇軒離港到台灣，而意圖妨礙拘捕或檢控李。

李另被控無牌管有彈藥罪，指他於2020年8月10日在沙田希爾頓中心一個單位無牌管有使用過的彈藥，分別為232枚催淚彈、7枚海綿彈及38枚橡膠子彈。

案件編號：HCCC147/2021