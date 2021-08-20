新冠肺炎・最新｜今增兩宗輸入　兩患者無病徵已接種疫苗

衞生防護中心今日(20日)公佈兩宗輸入個案，兩人分別由德國及俄羅斯抵港，其中53歲男患者已在香港接種兩劑復必泰疫苗，並持有血液抗體測試陽性證明，30歲俄羅斯女患者則曾在當地接種疫苗。



本港新型冠狀病毒肺炎疫情平穩，昨日（19日）新增五宗輸入個案。衞生防護中心昨亦調查一宗初步確診個案，惟病人入院後再採樣均是陰性。香港大學微生物學系講座教授袁國勇與衞生署人員到診所視察後認為，因診所同時有提供科興疫苗接種服務，個案最大機會屬假陽性，疑病人採樣時被疫苗殘留物污染，並非真的發生感染。



另外，港府昨日亦公布考慮到與新加坡疫情防控所採取的策略存在差異，決定放棄「航空旅遊氣泡」。



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新冠肺炎｜今增2宗輸入 患者來自德國及俄羅斯 均帶變種病毒

【14:44】衞生防護中心今日（20日）公布，新增2宗新冠肺炎輸入個案，患者分別來自德國和俄羅斯，均帶有L452R變種病毒株，並已完成接種兩劑疫苗。另外，今日亦有少於5宗初步確診個案。

馬來西亞改列高風險 當地港人回港夢碎 質疑為何不承認當地針紙

【14:38】馬來西亞及泰國等15個國家，由今日（20日）起被列作高風險A組指明地區，在當地港人必須持有認可疫苗接種紀錄，即國家須在世衞「嚴格監管機構」名單，才可登機回港及接受21天檢疫。亞洲地區只有日本在該名單榜上有名。



有居馬來西亞港人因政策轉變，回港探親計劃破碎。他批評政府準則奇怪，因當地大部份人均接種科興或復必泰疫苗，情況與本港相似。他又說，倘政府是因擔心某地出現假針紙問題，應與20多個A組指明地區合作，設法嚴格檢查針紙，而非一刀切禁止非名單上國家的港人入境。

旅遊氣泡｜港長者疫苗接種率低 專家：與新加坡通關易掀災難

【11:46】港星旅遊氣泡爆破，緣於新加坡不再以清零為目標，改以與病毒共存。本港專家稱，當地長者新冠疫苗接種率近八成，但香港仍然不足兩成，警告若與仍然爆發疫情的地區通關，隨時令本地爆疫，增加長者感染甚至死亡風險，令醫療系統崩潰。

旅遊氣泡正式結束 星港防疫策略現分歧 商會：獅城放寬令人安慰

【09:14】香港與新加坡的旅遊氣泡正式爆破，當地決定與病毒共存，無法再達氣泡要求。新加坡香港商會稱，計劃始終趕不上變化，唯一安慰是新加坡不再要求香港旅客隔離，但回港仍然要檢疫，無法即日往返，相信隔離完後都會逗留多幾日，接觸更多生意伙伴才離開。

▼8月17日東涌東薈城等再次有強制檢測▼



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▼8月17日居袁國勇到灣仔帝盛酒店調查▼



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▼8月20日起入境檢疫安排▼



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昨日總覽︰