新冠肺炎・最新｜新加坡旅遊氣泡取消　有市民疑被疫苗殘留物污染

本港新型冠狀病毒肺炎疫情平穩，昨日（19日）新增五宗輸入個案。衞生防護中心昨亦調查一宗初步確診個案，惟病人入院後再採樣均是陰性。香港大學微生物學系講座教授袁國勇與衞生署人員到診所視察後認為，因診所同時有提供科興疫苗接種服務，個案最大機會屬假陽性，疑病人採樣時被疫苗殘留物污染，並非真的發生感染。
另外，港府昨日亦公布考慮到與新加坡疫情防控所採取的策略存在差異，決定放棄「航空旅遊氣泡」。
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▼8月17日東涌東薈城等再次有強制檢測▼
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▼8月17日居袁國勇到灣仔帝盛酒店調查▼
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▼8月20日起入境檢疫安排▼
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