新冠肺炎．最新｜初確診少於5宗　已打疫苗外傭來港安排下周公布

新冠肺炎疫情持續，昨日（20日）新增2宗新冠肺炎輸入個案，患者分別來自德國和俄羅斯，均帶有L452R變種病毒株，並已完成接種兩劑疫苗。另外，昨初步確診少於5宗。

國泰航空宣布，由12月1日起，於機場禁區以外國泰處所工作及進出的所有國泰駐港員工及外判服務供應商，亦必須已接種疫苗。而機管局亦指，特定群組機場員工包括處理高風險貨物員工、航空公司及地勤代理員工、停機坪協調員等，由9月1日起必須最少完成接種一劑疫苗，不得以陰性檢測結果證明取代接種疫苗，醫療豁免亦不獲接納。



勞工處表示，政府與菲律賓和印尼駐港總領事館就確認當地接種疫苗紀錄的真確性的討論進展良好，可望於下周達成共識後公布相關安排；政府計劃安排這些外傭集中於一至兩間酒店接受檢疫，並正商討細節，在確定安排後會另行公布詳情。



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▼涉及染疫國泰機場貴賓室員工的15個強制檢測地方▼



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▼8月17日東涌東薈城等再次有強制檢測▼



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▼8月20日起入境檢疫安排▼



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