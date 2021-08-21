黃加慶調職惹「暗降」揣測　據悉部門現主管將退休　將由黃接任

今年1月底，本港新冠肺炎第四波疫情仍然嚴峻之際，衞生防護中心總監黃加慶突然被撤換，轉為調任新開設的職位「公共衞生服務總監」。時隔半年，黃再被調職，新調任部門，為防護中心公共衞生服務處轄下的「特別預防計劃」部門，主責愛滋病策略。衞生署稱，黃加慶即將出任公共衞生服務處主任。至於現任公共衞生服務處主任何景文，據了解將會退休。

前食物及衞生局政治助理陳凱欣認為，黃加慶的最新調職安排，會令人懷疑是否因他抗疫不力而被「靜悄悄地處理」，他目前負責的工作範圍明顯較以往少，愛滋病亦非最緊急需處理議題，「俾人感覺佢嘅工作唔係咁緊要」。但陳認為，黃加慶新職位仍屬首長級第4級（D4），黃並無降職，新職務「係比較適合佢嘅崗位」。



衞生署稱，黃加慶即將出任公共衞生服務處主任。（資料圖片／羅君豪攝）

衞生署昨晚回覆《香港01》查詢時表示，根據部門擬定安排，黃加慶除擔任顧問醫生（特別預防計劃）外，亦即將同時出任公共衞生服務處主任一職。據了解，現任公共衞生服務處主任何景文，即將退休。

公共衞生服務處主任現時是何景文，署方稱即將由黃加慶擔任。（政府網站截圖)

對於黃加慶職位一調再調，陳凱欣表示，黃轉任「特別預防計劃」部門的顧問醫生，負責工作範圍的確較少，「愛滋病策略好穩定，唔係最緊急，唔係𠵱家風高浪急嘅位，俾人感覺佢嘅工作唔係咁緊要。」但陳認為，黃仍為首長級第4級公務員，並無降職，直言若政府有意對他問責，有其他處理方式，包括要求他休假。

陳凱欣又認為，其他負責疫情的官員都曾經「隱形」，較少出席記者會，即使要為疫情而問責，當局亦不應向黃問責。她續稱，衞生署沒有主動公布今次人事調動，令市民有猜想，對黃亦不尊重，公關技巧方面有待改善。

陳凱欣認為黃加慶並非被降職，但事件處理的手法難免令人有猜想。（資料圖片／廖雁雄攝）

調任新崗位形同「削權」 管理分處數目由三變一

衞生防護中心共設有七個分處，黃加慶調任公共衞生服務總監時，就負責管理其中3個與傳染病無關的分處，分擔調任衞生防護中心總監的林文健之工作量。陳凱欣指出，現時公共衞生服務總監職位完結，林文健需重新管轄全部七個分處，「係咪政府覺得𠵱家無咁嘅需要？係政府對疫情嘅評估？」她認為在變種病毒威脅仍存在時，繼續設公共衞生服務總監一職仍十分重要，能讓林文健專注於打「抗疫戰」。

黃加慶現時所屬部門「特別預防計劃」隸屬公共衞生服務處轄下。（政府網站截圖)

黃加慶任公共衞生服務總監時，會管轄公共衞生服務處，但現時新崗位則變成隸屬公共衞生服務處。從架構上，黃亦似由公共衞生服務處主任何景文的上司，「調職」成為何的下屬。衞生署回覆查詢時則解釋，黃、何二人工作範疇不同「沒有從屬關係」。

不過陳凱欣認為，由工作架構而言，難免予人這樣的觀感，但實際上需視乎黃加慶是否需向何景文匯報，「可能佢直接同衞生防護中心總監匯報呢？」