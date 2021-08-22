新冠肺炎．最新｜疫苗接種破700萬劑　最快今周確認外傭來港安排

衞生防護中心周六公布（21日）新增三宗輸入個案，至於本地持續「零確診」。新增患者年齡11至18歲，均驗出帶有L452R變種病毒，當中一人已接種疫苗。三名患者先後在本周或不同日子分別從哈薩克斯坦、委內瑞拉和尼日利亞出發，均曾在卡塔爾首都多哈轉乘QR818航班來港。其中從委內瑞拉抵港的18歲男子（#12052）曾在6月接種兩劑國藥疫苗。另外，昨日亦新增少於5宗初步確診個案。

港府指，最快本周內與菲律賓及印尼方面，確認外傭來港安排。新到港外傭，將需集中到一至兩間指定酒店檢疫。



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▼涉及染疫國泰機場貴賓室員工的15個強制檢測地方▼



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