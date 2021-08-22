新冠肺炎．直播｜寶石大廈封區檢測　已打疫苗菲傭30日起可來港

衞生防護中心今日（22日）公布新增5宗輸入個案，本地持續「零確診」。新增患者年齡介乎9個月大至56歲，涉4男1女，當中3人、包括一名9個月大男嬰從阿聯酋抵港，另外2人分別從印尼及菲律賓抵港。從印尼抵港的31歲女子是一名外傭，她於4月20日在香港完成接種兩劑科興疫苗，今次抵港後，一直在檢疫酒店隔離。

港府指，最快本周內與菲律賓及印尼方面，確認外傭來港安排。新到港外傭，將需集中到一至兩間指定酒店檢疫。



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【19:20】菲律賓勞工和就業部部長Silvestre Bello III今日公布，在當地接種新冠疫苗並持官方證明的外傭，最快可由本月30日起啟程到香港就業；他們將需入住指定檢疫酒店21日，費用由僱主支付。目前有3,000名已取得香港工作簽證的菲傭，等待新安排。

【19:00】衞生署衞生防護中心公布，今日五宗輸入確診個案中的56歲男患者（編號12057），於8月15日前往杜拜，8月18日乘搭航班EK384返抵香港，之後在酒店檢疫，在20日採集的檢測樣本結果呈陽性，衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示病人帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。

署方指病人沒有病徵，他於8月14日在香港進行的出發前檢測和他抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行2019冠狀病毒病檢測，結果均呈陰性。

患者居於荃灣沙咀道328號寶石大廈第1座，由於他於過去21天曾在港居住，為審慎起見，政府今晚將寶石大廈第1座封區強制檢測，居於同一大廈的所有住客亦須於個案公布當日計起第三、七、12及19日進行強制檢測。

根據檢測宣告，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，政府將於受限區域內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測。政府目標是在明日上午約7時完成此行動。

政府在8月22日晚將荃灣寶石大廈第1座列為「受限區域」，居民強制檢測。（政府新聞處圖片）

【16:00】據了解，一名從杜拜返港患者在抵港時確診，由於患者離港未滿21日，潛伏期內大部份時間都在港，加上變種病毒潛伏期長達21日，當局為安全起見會要求患者在香港住所納入強制檢測範圍。

▼涉及染疫國泰機場貴賓室員工的15個強制檢測地方▼



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【15:17】衞生署衞生防護中心公布，截至今日日零時零分，中心正調查5宗新增確診個案，全為輸入個案，令本港至今累計個案增至12 058宗。5宗新個案患者年齡介乎9個月至56歲，涉4男1女，當中3人、包括一名9個月大男嬰從阿聯酋抵港，另外2人分別從印尼及菲律賓抵港。

新冠肺炎｜印尼回港女傭等5返港者染疫 初確診男樣本受染非確診

32歲初確男樣本證實受疫苗病毒株污染 不列確診

另外，一名32歲男子八月十六日於私家醫生診所抽取的咽喉樣本，經衞生署公共衞生化驗服務處化驗後結果呈陽性，但病毒量低（Ct值34至37），而病人入院後對病毒和抗體檢測均呈陰性。該私家醫生為病人抽取樣本前，同日在診所同一位置曾為其他市民注射科興新冠疫苗，而根據香港大學微生物學系對該病人的樣本的基因分析，有關病毒樣本與SARS-CoV-2疫苗病毒株吻合。

基於個案臨床數據、流行病學資料和相關分析結果，中心認為該個案與疫苗病毒株污染吻合，故不會將其列為個案，中心已安排該男子相關密切接觸者取得陰性檢測結果後離開檢疫中心。

【13:30】港大醫學院「溝針」研究接近尾聲，團隊負責人孔繁毅早前預計，「溝針」者的中和抗體水平中位數較接種兩劑復必泰疫苗人士高兩成，不過，孔繁毅今日（22日）透露，「溝針」者對變種病毒Alpha的抗體水平較低，估計是第二針打科興疫苗，未能刺激更強免疫反應有關。

至於香港可否進一步降低接種年齡下限，孔繁毅指，現時仍待藥廠提供有關兒童接種的第三期臨床數據，屆時專家委員會會檢視是否擴展至讓3至5歲兒童接種。

新冠疫苗｜港大研究：復必泰「溝」科興 抗體水平較兩針復必泰低

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【12:23】消息指，本港今日新增5宗輸入個案。

▼8月17日東涌東薈城等再次有強制檢測▼



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▼8月20日起入境檢疫安排▼



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