新冠肺炎｜增5輸入個案包括印尼回港女傭　初確男樣本受染非確診

本港今日（22日）錄得5宗確診個案，包括一名印尼回港的31歲女傭，她於4月20日在香港完成接種兩劑科興疫苗，抵港後一直在檢疫酒店隔離，今證帶變種病毒L452R。其餘4宗個案，亦有3人帶變種病毒L452R。

至於早前初步確診的32歲男子，港大微生物學系證實其病毒樣本跟科興疫苗病毒株相同，衞生防護中心認為該個案與疫苗病毒株污染吻合，非真正確診，中心已安排相關密切接觸者取得陰性檢測結果後離開檢疫中心。



截至今日零時零分，中心正調查5宗新增確診個案，全為輸入個案，令本港至今累計個案增至12 058宗。5宗新個案患者年齡介乎9個月至56歲，涉4男1女，當中3人、包括一名9個月大男嬰從阿拉伯聯合酋長國抵港，另外2人分別從印尼及菲律賓抵港。從印尼抵港的31歲女子是一名外傭，她於4月20日在香港完成接種兩劑科興疫苗，今次抵港後，一直在檢疫酒店隔離。

5宗輸入個案詳情如下：

帶L452R的25歲（編號：12054）男船員，8月20日坐PR300航班從菲律賓抵港，在機場已確診。他8月13日在菲律賓接種過一劑強生疫苗。

帶L452R的31歲（編號：12055）女傭，8月20日坐CX798航班從印尼抵港，在機場已確診。她3月23日及4月20日在香港接種兩劑科興疫苗。

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以下3宗個案均來自阿拉伯聯合酋長國，都在8月18日坐EK384航班抵港。

帶L452R的9個月大（編號：12056）男嬰，8月19日在尖沙咀華美達華麗酒店採集大便樣本，8月21日對新冠病毒呈陽性，同行者爸爸、媽媽及祖母未染疫。

帶L452R的56歲（編號：12057）男病人，抵港後入住荃灣帝盛酒店，3月20日及5月1日在香港接種過兩劑科興疫苗，7月12日在香港做血清抗體測試呈陽性，檢疫第三日時的樣本確診。

19歲（編號：12058）男患者，抵港後入住赤鱲角富豪機場酒店，7月7日及7月31日在阿拉伯聯合酋長國接種過兩劑復必泰疫苗，檢疫第三日時的樣本確診，變種病毒測試待定。

初步確診個案少於5宗

今日初步確診個案少過5宗。另外，當局上周四（19日）公布的其中一宗初步確診個案，涉及一名32歲男子在8月16日到過海怡半島張永發醫生診所接受採樣檢測，化驗結果為初步陽性，但CT值達34至37，代表病毒量很低，他之後入院再採樣均是陰性，亦沒有抗體。

初確男密切接觸者取陰性檢測結果後 可離開檢疫中心

港大微生物學系講座教授袁國勇當時表示，診所同時提供科興疫苗接種服務，病人求診當日下午診所有四名市民打疫苗，而病人傍晚7時採樣，懷疑拭子受疫苗污染導致測試呈陽性，認為病人並非真的感染。衞生防護中心今日稱，港大微生物學系的基因分析，病人病毒樣本與科興疫苗株吻合，即其樣本遭污染，而非確診病人，中心已安排相關密切接觸者取得陰性檢測結果後離開檢疫中心。