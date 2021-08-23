新冠肺炎．最新｜今無源頭不明本地個案　寶石大廈強檢無人確診

一名在荃灣寶石大廈第1座居住的56歲男子，本月中飛往杜拜4日後回港，在酒店檢疫第三日所提交的檢測樣本昨（22日）證實呈陽性及帶L452R變異病毒株。就此，政府昨晚將其住所寶石大廈第1座封區強制檢測，到今晨（23日）宣布相關強制檢測行動完成，沒有發現確診個案。消息稱，今日無源頭不明個案，不設疫情記者會。

另外，菲律賓勞工和就業部部長Silvestre Bello III昨日公布，在當地接種新冠疫苗並持官方證明的外傭，最快可由本月30日起啟程到香港就業。港府則指，最快本周內與菲律賓及印尼方面，確認外傭來港安排。新到港外傭，將需集中到一至兩間指定酒店檢疫。



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▼8月22日荃灣沙咀道328號寶石大廈第1座封區▼



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【11:49】消息稱，今日無源頭不明個案，衛生防護中心下午不設疫情記者會。

封區檢測｜寶石大廈1人未強檢罰5000元 8戶沒應門政府促盡快聯絡

【09:49】政府宣布在荃灣寶石大廈第1座的執法行動在上午約9時30分完結，共檢查了約275名受檢人士的檢測報告，發現有1人未進行強制檢測，已向他處定額罰款5,000元及發出強制檢測令。政府希望沒有應門的8戶居民，在看到政府張貼的告示後，會盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

封區檢測｜荃灣寶石大廈1座完成強檢 570居民接受檢測 無人確診

【06:47】政府今晨宣布，已完成寶石大廈第1座強制檢測行動，截至今日凌晨零時，約570名居民接受檢測，沒有發現確診個案，自今日上午約6時45分起，已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約200戶，當中八戶在過程中沒人應門，會採取措施跟進。

強制檢測｜杜拜返港男染變種病毒 離港前曾到11指明地方上榜

【00:01】全球疫情仍然肆虐，政府昨日（22日）公布一名56歲男子，於8月15日前往杜拜，8月18日返抵香港，之後在酒店檢疫，在20日的檢測樣本結果呈陽性，帶L452R變異病毒株。食物及衞生局晚上公布強制檢測公告，因應該宗個案，患者曾到過的11個指明地方被納入強檢範圍，包括荃灣沙咀道銀龍茶餐廳、海之戀商場彩薈軒和荔枝角若男冰室8間食肆，受檢人士需於兩日內完成檢測。

▼涉及染疫國泰機場貴賓室員工的15個強制檢測地方▼



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昨日總覽：新冠肺炎．8.22｜寶石大廈封區檢測 已打疫苗菲傭30日起可來港

飛杜拜4日荃灣男返港2日確診並帶變種病毒 住所寶石大廈封區強檢

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▼8月17日東涌東薈城等再次有強制檢測▼



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▼8月20日起入境檢疫安排▼

