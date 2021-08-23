新冠肺炎．最新｜初確診少於5宗　往杜拜4日中年漢檢疫期間確診

衞生防護中心昨日（22日）公布新增5宗輸入個案，其中在荃灣居住的一名56歲男子，本月中飛往杜拜4日後回港，在酒店檢疫第三日所提交的檢測樣本結果呈陽性，帶L452R變異病毒株。由於他過去21天曾在港居住，政府昨晚將其住所寶石大廈第1座封區強制檢測，他離港前曾到過的11個地方及所乘搭的巴士，也納入強制檢測。昨日初步確診少於5宗。

另外，菲律賓勞工和就業部部長Silvestre Bello III昨日公布，在當地接種新冠疫苗並持官方證明的外傭，最快可由本月30日起啟程到香港就業。港府則指，最快本周內與菲律賓及印尼方面，確認外傭來港安排。新到港外傭，將需集中到一至兩間指定酒店檢疫。



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▼8月22日荃灣沙咀道328號寶石大廈第1座封區▼



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強制檢測｜杜拜返港男染變種病毒 離港前曾到11指明地方上榜

【00:01】全球疫情仍然肆虐，政府昨日（22日）公布一名56歲男子，於8月15日前往杜拜，8月18日返抵香港，之後在酒店檢疫，在20日的檢測樣本結果呈陽性，帶L452R變異病毒株。食物及衞生局晚上公布強制檢測公告，因應該宗個案，患者曾到過的11個指明地方被納入強檢範圍，包括荃灣沙咀道銀龍茶餐廳、海之戀商場彩薈軒和荔枝角若男冰室8間食肆，受檢人士需於兩日內完成檢測。

▼涉及染疫國泰機場貴賓室員工的15個強制檢測地方▼



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昨日總覽：新冠肺炎．8.22｜寶石大廈封區檢測 已打疫苗菲傭30日起可來港

飛杜拜4日荃灣男返港2日確診並帶變種病毒 住所寶石大廈封區強檢

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▼8月17日東涌東薈城等再次有強制檢測▼



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▼8月20日起入境檢疫安排▼

