新冠肺炎．最新｜擬設學生打針即日籌　林鄭呼籲僱主要求僱員打針

衞生防護中心公布，本港昨日（23日）新增5宗輸入個案，當中4人已打齊兩劑疫苗，本地繼續零確診。昨初步確診少於10宗。本港新冠肺炎疫苗接種計劃開展至昨共179日，社區接種中心為市民打首劑只餘38日。

特首林鄭月娥表示，對於催谷公營及私人企業員工接種疫苗，林鄭指公務員團隊在政府要求下接種率已達88%，公營及法定機構也對員工提出同政府類同的要求。至於私人企業只能按其各先利益作出指示，她又呼籲「企業應要求僱員接種，如不能接種，就要接受恆常檢測。」

林鄭又指出，港府已與菲律賓及印尼政府商討疫苗紀錄互認安排，本周內公布菲、印兩國外僱來港工作工作的安排。林鄭指出，就外傭入住檢疫酒店情況，勞工及福利局將會公布詳情，目前有一間酒店願意接待來港外傭，該酒店可提供400間房間左右。現時正物色第二間指定酒店。



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【11:05】林鄭指，港府已與菲律賓及印尼政府商討疫苗紀錄互認安排，本周內公布菲、印兩國外僱來港工作工作的安排。林鄭指出，就外傭入住檢疫酒店情況，勞工及福利局將會公布詳情，目前有一間酒店願意接待來港外傭，該酒店可提供400間房間左右。她解釋，要確保外傭有序來港，強調外傭要預訂了21天檢疫酒店，方能登上航機來港，但未有其他就航空範疇有特別處理。

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【11:00】對於外國開始調整抗疫政策，例如新加坡陸續重開國際往來，謀求與病毒共存下重啟經濟。特首林鄭月娥承認很多國家及地區正討論調整抗疫策略，探討對自身最好的方案，但強調不同地區都有不同的考慮因素，從而擬定指引讓市民跟從。她舉例新加坡的疫苗接種率已逾八成，所以選擇與病毒共存，但香港接種率只有逾58%，相比之下並不高，考慮到情況不同，港府會繼續密切監察再作進一步決定。

對於催谷公營及私人企業員工接種疫苗，林鄭指公務員團隊在政府要求下接種率已達88%，公營及法定機構也對員工提出同政府類同的要求。至於私人企業只能按其各先利益作出指示，形容如接種率提高，防疫措施放寬，生意自然可望恢復，惟政府的要求不會進一步伸延。不過如外界希望政府發出清晰訊號，政府相當樂意，「企業應要求僱員接種，如不能接種，就要接受恆常檢測。」

護協主席：去年調查逾半護士考慮移民 危重病科受影響憂青黃不接

【10:25】本港公院醫護人手緊張，為挽留人才，據悉醫管局將於下月底提議，將員工退休年齡由60歲提高至65歲。香港護士協會主席源志敏今（24日）早在港台節目稱，去年11月該會的調查顯示，53%受訪護士正考慮移民，當中七成人入職5至10年，而危重病科最受影響。被問到延長退休年齡能否紓緩離職情況，源志敏相信同事普遍歡迎，不過亦有人擔心影響晉升機會。



醫管局支援職系員工協會主席吳偉玲表示，同事普遍歡迎醫管局延長退休年齡，希望條款增加彈性，並向員工提供醫療保障。

新冠疫苗｜聶德權：為滿12歲學生提供打針即日籌 一至兩日內公布

【09:39】公務員事務局長聶德權，接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時表示，當局正考慮將疫苗接種中心即日籌安排，擴至12歲或以上學生，方便學生即日接種疫苗，並計劃於一、兩日內公布。

聶德權說，目前疫苗接種率接近6成，但仍不足建立保護屏障。他說，目前工作人口接種率為68.5%，惟60歲以上接種率僅38%，仍然希望在9月底，首劑接種率能達七成的階段目標。他又指，過去7天接種首劑疫苗人數平均只有2.7萬人，當局會在下月上旬決定，社區疫苗接種中心營運至10月後，需否再延長運作。

跨境學童｜租金貴僅一至兩成來港居住 家長冀重推點對點跨境交通

【09:32】受疫情影響，中港兩地通關無期，跨境學童無法到港上面授課堂，特首林鄭月娥日前表示會要求教育局研究。深港跨境學童家長會主席黃菁葒今（24日）早在港台節目稱，跨境學生長期上網課，失去群體生活，考試成績一落千丈。她指，只有一至兩成跨境學生與家長來港同住，期望當局可重推「點對點」跨境交通安排，亦建議讓跨境學生在內地一起上網課。



廣東長虹旅遊客運負責人蔡永發認為，去年「點對點」旅遊巴運作很暢順，現時本港持續本地零確診，有條件讓高年級跨境學生恢復面授課。

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昨日總覽：新冠肺炎．8.23｜增5宗輸入個案 4人已打齊兩針疫苗

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