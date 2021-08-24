新冠肺炎．最新｜聶德權︰學生接種即日籌安排一、兩日內公布

衞生防護中心公布，本港昨日（23日）新增5宗輸入個案，當中4人已打齊兩劑疫苗，本地繼續零確診。昨初步確診少於10宗。本港新冠肺炎疫苗接種計劃開展至昨共179日，社區接種中心為市民打首劑只餘38日。



另外，勞工處表示，正與菲律賓及印尼政府積極商討確認當地接種疫苗紀錄的真確性，進展良好，可望於今周內達成共識後公布相關安排。在菲律賓及印尼接種疫苗的外傭，必須持有由菲律賓或印尼的相關主管當局承認或核准的接種疫苗紀錄，集中於一至兩間酒店接受檢疫，以便有序來港。在確定安排後，政府會另行公布詳情。



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【09:39】公務員事務局長聶德權，接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時表示，當局正考慮將疫苗接種中心即日籌安排，擴至12歲或以上學生，方便學生即日接種疫苗，並計劃於一、兩日內公布。

聶德權說，目前疫苗接種率接近6成，但仍不足建立保護屏障。他說，目前工作人口接種率為68.5%，惟60歲以上接種率僅38%，仍然希望在9月底，首劑接種率能達七成的階段目標。他又指，過去7天接種首劑疫苗人數平均只有2.7萬人，當局會在下月上旬決定，社區疫苗接種中心營運至10月後，需否再延長運作。

跨境學童｜租金貴僅一至兩成來港居住 家長冀重推點對點跨境交通

【09:32】受疫情影響，中港兩地通關無期，跨境學童無法到港上面授課堂，特首林鄭月娥日前表示會要求教育局研究。深港跨境學童家長會主席黃菁葒今（24日）早在港台節目稱，跨境學生長期上網課，失去群體生活，考試成績一落千丈。她指，只有一至兩成跨境學生與家長來港同住，期望當局可重推「點對點」跨境交通安排，亦建議讓跨境學生在內地一起上網課。



廣東長虹旅遊客運負責人蔡永發認為，去年「點對點」旅遊巴運作很暢順，現時本港持續本地零確診，有條件讓高年級跨境學生恢復面授課。

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昨日總覽：新冠肺炎．8.23｜增5宗輸入個案 4人已打齊兩針疫苗

新冠肺炎｜今增5宗輸入個案 4人帶變種病毒 包括37歲回港印傭

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