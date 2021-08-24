首置上車盤｜長實安達臣道建洋房料全港最細　團體批致樓價飊千萬

觀塘安達臣道首個「港人首置上車盤」地皮，去年由長江實業投得，據屋宇署批出的發展計劃，發展商除了建6座高層住宅外，還有4座僅得一層高洋房，長實證實該批洋房亦屬首次置業抽籤計劃的一部分，相信「抽中購買獨立屋的買家會非常高興」。

按批地條款限制，該項目住宅單位的實用面積須介乎約250至500平方呎，政府會從中隨機抽取1,000個單位作為「首置上車盤」，亦即項目內的4幢獨立屋最大亦只得約500平方呎，雖然是首次有資助出售房屋出現獨立屋，但預料亦會成為本港最細的洋房物業。

本土研究社成員陳劍青坦言，不少人或會為此深感興奮，惟他認為在資助房屋項目建洋房「唔make sense」，只會令樓價飛升，甚至穿1,000萬，「一定唔會係上樓恩物。」他批評做法會降低投資者的炒樓的門檻，淪為炒賣工具，擔心會開壞先例，日後的首置盤難以低價出售。



屋宇署6月批出的建築圖則包括觀塘安達臣道項目，該項目獲批建3座32層高、3座24層高、4座1層高住宅（single family house），另設住客會所，合共涉及108.88萬方呎樓面。長實證實，獨立洋房為首置抽籤計劃的一部分，「相信抽中購買獨立屋的買家會非常高興」。

地盤設限呎條款 最大單位面積約500呎

根據運房局去年5月提交立法會的文件顯示，發展商於安達臣道身的地皮上興建所有住宅單位的實用面積須介乎約250至500平方米，當中20%須為開放式單位、25%須為一房單位，餘下的55%則須為2房單位，意味即使是獨立屋，其實用面積亦不能大多500呎，相信將成為全港面積最細的「洋房」。

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政府隨後會從中隨機揀選不少於1,000個「首置」單位，發展商須以市價八折將之出售給合資格申請人，當中包括200個開放式單位、250個一房單位及550個兩房單位，涉及單位的總樓面面積不得少於617,708平方呎，才能達到賣地條款的最低要求。

安達臣道項目去年5月截標，長實子公司「博藝投資有限公司」以49.5億投得，發展商須於在出售單位前，須提交估價報告，列明所有「首置」單位的評估市值供政府參考，惟運房局強調，政府對單位的公開市值有唯一和絕對決定權。

同區新盤呎價逾2萬 八折後500呎單位已逼近千萬

參考同區樓盤，華懋在安達臣道的新盤「安峯」，最細的377平方呎一房單售價已達730萬元，最高的18樓則已達897萬元；2房的561呎則介乎105萬至119萬元，呎價最高可達2.1萬元，若長實的首置盤以同水平定價，500呎單位已過千萬，8折後則為831萬，預料獨立屋單位的呎價將會更貴。

本土研究社陳劍青批評，在資助房屋項目建津房「唔make sense」，只會令有有關項目的樓價飛升，「一定唔會係上樓恩物」。（資料圖片）

本土研究社成員陳劍青批評，在資助房屋項目建洋房「唔make sense」，只會令有關項目的樓價飛升，「一定唔會係上樓恩物」。他質疑，反而會降低投資者的炒樓的門檻，淪為炒賣工具。他提到，首置項目由早前的7折「加價」至8折，擔心今次事件會再開壞先例，令資助房屋售價亦達過千萬，根本難以讓真正自住的首置人士負擔。

批250呎單位不合人生規劃

他又提到，政府原意是透過限制實用面積呎數，以控制樓價和讓市民安居，惟現實卻是事與願遺，批評250平方呎的開放式單位根本不符合普羅大眾的人生規劃，日後很大機會要換樓，而今次事件更證明，呎數無法控制樓價，「根本冇令你（供得）輕鬆咗」，反問政府的房屋政策「係咪走咗樣？」、是否已忘記協助市民上樓的初心。