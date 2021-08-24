新田購物城8月底清場　商戶已收通知　部分地皮申請轉作露天貨倉

新田購物城於2018年開業，當初原看準北區水貨市場，目標在邊境作「水貨城」分流北區旅客壓力，惟冷清場景由開業起從無改善，有部分商戶近日向《香港01》確認，已收到場方通知，新田購物城將在8月內清場。

新田購物城最初的牽頭人，民建聯立法會議員黃定光向《香港01》表示，購物城地皮已於數月前交回業權人，聽聞對方有意建屋。對於整個購物城項目，黃認為「時不我與」，營運上近年雖「打個和」，但初期投資費用全蝕。



新田購物城於2018年開業，但一直門可羅雀。（資料圖片）

《香港01》獲新田購物城兩個商戶確認，已收到通知，新田購物城將在8月清場。本報曾以電郵及電話聯絡新田購物城管理方，但未有接聽及回覆。

新田購物城的facebook專頁未見公布結業消息，按其今年農曆新年的帖文，新田購物城內有18間食肆及商戶，有部分商店的專頁在8月起亦公布結業或搬店消息。

購物城牽頭人、立法會議員黃定光一度力推新田購物城。（資料圖片）

黃定光︰時不我與 個人想法有時接唔到地氣就係咁

黃定光回覆《香港01》時確認清場消息，指數月前已交還地皮予業權人，聽聞業主將與政商討在該處附近一大幅地皮建屋，當初借地是「做善事」，是次離場不會感不滿。

早於2013年民建聯已提出在落馬洲建購物城，減輕水貨客在北區構成的問題，並由黃定光推動，最終於2018年才開幕，但水貨客人流已下降。回望過去數年，黃定光以「時不我與」形容，指開業後自由行已大減，即使後來轉型，但遇上社會運動及疫情，都未有好轉，「個人想法有時接唔到地氣就係咁」，指近年租金僅夠營運，但初期建設投資全蝕。

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新田購物城曾於2019年傳出結業，但當時商戶並不知情繼續營業，其後黃定光向傳媒指，商場轉型已達收支平衡。根據城規會資料，今年8月4日有人申請，將新田購物城部分約7,940平方米的地皮，用作露天貨倉存放建築機械及物料，為期3年，城規會尚未審議，但料新田購物城地皮已另有計劃。

新田購物城佔地約4萬平方米，地皮由地產商新地及恒基以象徵式1元租出，並由購物城在城規會申請用作臨時邊境購物中心及附屬停車場、食肆、商店及服務行業等用途。