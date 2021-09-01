整形外科手術非為變靚　鍾漢平行醫33年：醫人亦要醫心

整容往往被大眾視為「變靚」的工具，但其實整形外科醫生日常工作也是肩負救死扶傷的重任，由救治生命垂危的嚴重燒傷病人，到治療外貌有異於常人的患者。入行33年的外科顧問醫生鍾漢平形容「醫人亦要醫心」，在整形外科行醫期間，見盡不少因外觀失去自信或被父母當作「不正常」的病人，所以他會嘗試花時間安慰病人的心靈，亦曾勸導父母要多支持孩子，不應給予太大壓力。

鍾漢平今屆醫管局傑出員工之一，他曾擔任東華醫院副醫院行政總監及外科顧問醫生，從1989年受邀加入東華醫院主力推行「日間手術」，加入東華後發現很多病人受褥瘡困擾，立即用捐款購入減壓床墊減輕病人負擔。



醫人亦要醫心 花多半小時助燒傷患者走出陰霾

現時為東華醫院外科顧問醫生的鍾漢平，在醫院內主要負責整形外科手術及治療，作為整形外科醫生除了為病人做手術外，亦要小心術後護理，包括不能忽略照顧病人的情緒，要避免出現併發症。他稱，曾經有位面部被火災嚴重燒傷的30歲女病人，即使經過手術後身體漸入佳境，但有天覆診時仍然「眼濕濕」，後來得知，原來病人因燒傷而失去工作及遭丈夫拋棄。

「醫生並非社工，只能從醫學角度上幫助到病人。」惟鍾漢平相信，醫生只要願意花多半小時聆聽病人的想法，或能令他們克服心理創傷，「聽佢哋講，俾佢哋發泄出嚟」，嘗試開解及令他們明暸自己的重要性。

手術非變靚工具醫生首要考慮實際需要

鍾漢平表示，病人想要進行手術的原因與醫生著重的「實際需要」不同，有些病人視整形外科手術為「變靚工具」，曾遇過一位女士因胸部過大經常被取笑，所以想要進行乳房收細手術，這位病人想進行手術是想除去心理障礙，但他決定要進行手術，是因為留意到女病人胸部過重，易引發各種頸椎病。

鍾漢平表示，病人想要進行手術的原因與醫生著重的「實際需要」不同，病人不應視整形外科手術為「變靚工具」。(黎倩婷攝)

曾有家長帶患有小耳症的小朋友來求醫要求做手術，但鍾漢平認為耳朵偏小對小朋友生活並無影響，但家長則標籤小朋友為「不正常」。他指，作為父母不應太過緊張小朋友，會對他們造成不必要的壓力，亦建議大眾非必要的手術便不要做，因為整形就像「繡花」，手術後的復原視乎個人的皮膚狀態，病人術前要有一定心理準備。

購入減壓床墊改善病人褥瘡不適

回顧過去，鍾漢平剛剛受邀加入東華醫院推行「日間手術」，為東華醫院發展成為港島西區中最主要的日間手術中心奠定基礎，將原本要在醫院內休息三天的手術縮至一天，有效騰出更多病床。

鐘醫生定期舉行日間手術服務會議，致力提升服務質素。(受訪者提供)

鍾漢平記得以往在巡房時發現很多長者病人受盡褥瘡困擾，褥瘡成因為部份病患者因長期臥床、或坐在輪椅而變成一個開放性的傷口，平均百幾個病人中便有20人有褥瘡問題，但當年醫院資源有限，他便以捐款為病人購入減壓床墊，減低高危人士患褥瘡的機會。在2004年起，他又為醫院各部門的醫生、護理員及護士提供傷口護理課程，加強預防及治理褥瘡知識，令到病人患上褥瘡的比例降低，患者由20多人降至2至3人。

鍾醫生在巡房時發現很多長者病患受盡褥瘡困擾，便以捐款為病人購入減壓床墊，減低高危人士患褥瘡的機會(黎倩婷攝)

在東華工作期間，鍾漢平逐步增添各種新儀器，他明白不同部門都想向醫管局爭取更多資源，但「得十個煲蓋，但有二十個煲」，只能盡力為整形外科爭取。最近移民潮令本地醫生大量流失，他稱，打算在來年1月退休，相信整形外科會「長江後浪推前浪」，不擔心醫院會面臨青黃不接的階段，只要給予足夠機會便不用擔心留不住醫生。