【大灣區互聯共創研討會暨企業同創嘉許禮2021】表揚優秀企業

隨著粵港澳大灣區建設成為國家重點發展策略，三地合作進一步促進區內經濟發展。《香港01》首辦「大灣區互聯共創研討會」，邀請商界領袖及企業精英，匯聚交流經貿智慧，強化商貿聯繫；同場舉行「大灣區企業同創大獎」嘉許禮，藉此肯定於大灣區表現優秀的優質企業，誠邀各大企業參與此項盛事。



首屆「大灣區互聯共創研討會」將以「檢視香港自身優勢．協助大灣區完成產業鏈發展」為主題，集中探討香港企業應如何就金融、資訊自由、國際專才等優勢，與大灣區城市合作，滿足區內產業鏈需要。緊接研討會是「大灣區企業同創大獎2021」嘉許禮，藉此表揚區內表現突出及具潛力之企業。

演講嘉賓陣容鼎盛，邀得香港中華廠商聯合會副會長黃家和先生出任研討會主持，同時請來重量級講者，包括香港貿易發展局研究總監關家明先生及香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量教授等。

「大灣區企業同創大獎」參選資格及獎項詳情

由即日至9月8日，凡具大灣區業務之香港或內地企業均可報名參加。企業需填妥大會表格，就業務發展、營運及品牌管理等範疇提供相關資料。而大會評審《香港01》編輯部將根據參選企業提交的資料，再依照不同行業板塊，以企業上年度之產品、服務表現作評選，評價表現突出及具潛力之企業。得獎企業將於9月中獲通知並邀請出席嘉許禮。

報名及查詢可致電3582 8733或電郵至advertising@hk01.com。

支持機構（排名不分先後）

香港貿易發展局

香港生產力促進局

團結香港基金

香港總商會

香港中華總商會

香港中華廠商聯合會

粵港澳大灣區經貿協會

香港上市公司商會