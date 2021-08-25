新冠肺炎・最新｜港婦抵英4日確診　離港前住所穗禾苑詠昌閣強檢

政府今日公佈，本周五(27日)起「即日籌」接種新冠疫苗將擴展至12歲或以上學生，24間社區疫苗接種中心（私家醫院除外），將向學生派發「即日籌」，於當天的指定時段在接種中心接種疫苗。學生也可由最多兩名人士陪同接種，而陪同人士可一同接種疫苗。



本港新冠肺炎疫情近日平穩，衞生防護中心公布本港昨日（24日）新增7宗輸入個案，全部帶有L452R變種病毒。昨步確診約5宗。



近期接種疫曲人數放緩，特首林鄭月娥昨呼籲僱主仿俲政府，如不打疫苗，便需自費定期檢測；並繼長者可免預約打針後，日內公布容許12歲或以上學生，也可免預約即日打針。整體接種率昨升至59.1%，累計398.3萬人已打針，若今日有超過1.7萬打首劑疫苗，總人數將破400萬關口。



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群體免疫爆破 袁國勇：續清零爭全民接種 達成才開關與病毒共存

【11:39】新冠肺炎何時了？專家一直提出要跟疫苗接種率掛勾，早前提出七成人打針便達群體免疫，但現時這個估算已經破滅。政府顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇表示，Delta變種病毒令全球重新預測疫情走勢，認為市民應趁現時清零，適合的人盡應快接種疫苗，雖然以現時估算接種率要高達142.9%才可以達致群體免疫，反映疫苗已未能有效預防傳播，但仍然希望全民接種疫苗後可以開關、放寬社交距離措施與病毒共存。

新冠疫苗｜周五起即日籌擴至12歲或以上學生 最多可兩人陪同接種

【11:22】政府今日（25日）公布，由周五（27日）起，24間社區疫苗接種中心將向12歲或以上學生派發「即日籌」，供他們在當天的指定時段接種疫苗。學生可由最多兩名人士陪同接種，而陪同人士可一同接種疫苗；領籌時需出示學生的身份證副本和在學證明文件登記。

強制檢測｜染疫國泰女員工曾訪14地點要覆檢 東薈城、7食肆上榜

【00:01】上周一名在東涌逸東邨美逸樓居住的47歲婦人確診並帶有L452R變異病毒株，患者在國泰航空機場貴賓室「寰宇堂」工作。食物及衞生局昨晚（24日）發出強制檢測公告，當中該名國泰航空女員工到過的14個地方，須再進行強制檢測，遍佈東薈城、港鐵東涌站、機場、龍運巴士S65及N64，而食肆就佔了七間。

受檢人士須在本周五（27日）或之前接受檢測，當局強調為謹慎起見，已完成新冠疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。

▼涉及染疫國泰機場貴賓室員工的14個地點要覆檢▼



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昨日總覽：新冠肺炎．8.24｜增7宗輸入 荃灣絲麗酒店擬專攻返港外傭檢疫

新冠肺炎｜增7輸入帶變種病毒 阿聯酋航空迪拜、曼谷機禁飛兩周

消息：荃灣絲麗酒店將接待來港外傭檢疫 另一指定酒店料同在荃灣

林鄭籲僱主要求員工打針或自費檢測 商界指已提供誘因難再強逼

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