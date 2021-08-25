調查：香港外派員工成本跌　住屋開支降　薪酬升幅不足1%

人力資源管理顧問機構ECA International今（25日）發表2020年外派員工成本調查結果，計算薪酬、福利、稅務後，一名外派到香港的中層管理人員成本約為279,399美元（約217萬港元），較2019年下跌5,067美元（約3.94萬港元）或1.7%，在亞洲地區排名第四。



ECA International亞洲區域總監關禮廉。（黃詠榆攝）

ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，外派員工的薪酬組合，通常包括現金報酬、福利如住屋、國際學校開支等，以及稅務三部分，是次調查有逾300間、來自160個國家的企業參加，涵蓋逾一萬名外派員工。

調查結果顯示，香港外派員工的薪酬成本，去年跌至279,399美元，減少超過5,000美元，主要受惠於本港的住屋開支下降。至於員工薪金部分則大致維持不變，升幅不足1%。

觀乎亞洲地區中，支出排名最高的是日本，其後依次為印度、中國大陸，第四位則是香港。關禮廉續指，去年多個主要經濟體系受疫情持續影響，排行榜內超過一半地區的外派員工成本皆錄得下降。

台灣首次躋身亞洲十大 排第5位

關禮廉又提到，台灣則與不少亞洲地區趨勢相反，去年外派員工至台灣工作的成本，增加了10,733美元（約8.35萬港元），當中福利成本錄得最明顯增幅，租金上漲反映出台灣大份時間控制疫情成效，薪金升幅亦高於亞太多個地區，首次躋身最昂貴的十大地區，緊次於香港，排第5位。

關禮廉相信如多個國家地區維持出、入境限制，絕對會影響企業擴充，惟強調不止香港面對相關挑戰，疫情發展關鍵，但相信香港地位仍有競爭力。