新冠肺炎．最新｜今增三宗輸入個案　卡塔爾多哈航班禁飛兩周

衞生防護中心今日(26日)公布三宗輸入個案，三名男患者分別由尼泊爾、巴基斯坦及希臘抵港，三人均曾在香港接種疫苗，其中一人更持有血液抗體測試陽性結果證明。

另外，由卡塔爾航空營運，於8月24日由多哈抵港的航班QR818有一名乘客抵港檢測確診，以及有另兩名乘客違例，衞生署引用第599H章，禁止卡塔爾航空營運客機明日至9月9日期間從多哈着陸香港。



政府今日(26日)宣布，由下周一(30日)起，在印尼或菲律賓完成疫苗接種外傭，可從A組指明地區來港工作。抵港外傭需在香港荃灣絲麗酒店接受21日隔離檢疫，費用每晚800元。



政府發言人表示，已與印尼及菲律賓政府訂定雙邊疫苗紀錄認可協議，下周一起，在該兩國完成疫苗接種的外傭可來港工作，但必須持有由該兩國相關主管當局確認的疫苗接種紀錄，並在抵港後於指定檢疫設施接受強制檢疫。



衞生防護中心昨日公佈五宗輸入個案，其中三人帶有L452R變種病毒，累計增至12,075宗。另一方面，疫苗接種總人數突破400萬關口，佔12歲及以上人口59.5%。



英國通報一名42歲婦人由香港抵達後確診，她於潛伏期曾居住穗禾苑詠昌閣，故被納入強制檢測公告。食物及衞生局昨晚發出強制檢測公告，詠昌閣居民須在本周五（27日）或之前接受檢測。



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外傭檢疫酒店每晚收800 連機票僱主須付2萬 房數少勢一開即爆

【13:47】政府今日（26日）宣布下周一（30日）起，在印尼或菲律賓完成疫苗接種的外傭可來港工作。香港僱主及外傭中介原希望新安排可緩解外傭荒，但當局最新只安排香港荃灣絲麗酒店作唯一指定檢疫酒店，僅得409間房且每晚索價800元。香港僱傭公會主席陳東風預計，明日（27日）開放預訂勢現「搶房」現象，每日來港外傭有限，外傭荒隨時延續一年。



有外傭中介業人士不排除檢疫酒店「一開即爆」，對於僱主要為外傭額外付約2萬元，香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭驚訝質問：「政府有無為僱主諗吓？」

菲、印獲認可接種紀錄外傭下周一解禁來港 檢疫酒店一晚索800元

【12:53】政府今年4月及6月禁止菲律賓及印尼航班抵港，令外傭亦不能來港工作。政府今日（26日）宣布，菲、印兩地完成疫苗接種的外傭，只要持有當局確認的接種紀錄，下周一起可以來港工作，抵港後需在荃灣絲麗酒店隔離，每晚房價800元。

新冠疫苗｜何栢良指群體免疫已爆破 倡全民打針防重症死亡

【11:03】香港大學微生物學系講座教授袁國勇昨撰文指群體免疫已成「空中樓閣」，港大感染及傳染病中心總監何栢良今(26日)於港台《千禧年代》亦指出，隨著變種病毒的出現，「群體免疫」概念已經爆破，以西方和地中海國家接種率高的國家為例，病毒仍然繼續在當地傳播，並演變至「超級群組」。



不過，他強調，疫苗預防重症和死亡成效仍然相當高，「一定要繼續打針」，並以全民接種為目標，惟放寬防疫措施不能急進，否則會出現大爆發。

新冠疫苗｜張宇人再倡教師強制打針 禁檢測代替：唔打就返屋企啦

【10:40】政府要求醫管局、院舍，以及幼稚園和中小學所有僱員須於9月1日前接種疫苗，否則須自費定期在工作時間以外進行病毒檢測。昨日（25日）提出強制教職員打針、禁自費檢測代替的行政會議成員、飲食界立法會議員張宇人今日（26日）再指，教職員不可將個人選擇凌駕學生利益，「你唔打針，返屋企慢慢坐啦。」



直資學校議會主席陳狄安反駁指，香港屬自由開放社會，應予教職員選擇，因有不少老師身體不宜接種疫苗個案；有聽眾更指，基於自費檢測的經濟考量，其19歲兒子上月接種首針，惟事後心肌炎復發，目前仍然留院。

強制打針無可厚非但屬最後手段 廠商會會長史立德：事前要有過渡

【09:15】特首呼籲僱主要求所有員工打針，否則定期自費檢測，廠商會會長史立德今(26日)於港台《千禧年代》接受訪問時表示，商界與港府目標一致，亦有以不同誘因推動員工打針，例如推出獎賞計劃等，他認為港府可容許已打針人士自由出入更多公共地方，或優先使用康體設施。



他續指，一旦港府需強制要求員工接種，包括自費檢測亦是無可厚非，但他期望屬「最後一個手段」，推行前亦應有所過渡，供僱主及員工了解及溝通，亦應視乎個別情況，予身體不適員工獲得豁免。

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▼8月20日起入境檢疫安排▼



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強制檢測｜染疫國泰女員工曾訪14地點要覆檢 東薈城、7食肆上榜

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