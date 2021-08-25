新冠肺炎．最新｜初確診少於5宗　穗禾苑詠昌閣強制檢測

衞生防護中心昨日公佈五宗輸入個案，其中三人帶有L452R變種病毒，累計增至12,075宗。另一方面，疫苗接種總人數突破400萬關口，佔12歲及以上人口59.5%。



英國通報一名42歲婦人由香港抵達後確診，她於潛伏期曾居住穗禾苑詠昌閣，故被納入強制檢測公告。食物及衞生局昨晚發出強制檢測公告，詠昌閣居民須在本周五（27日）或之前接受檢測。



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▼8月20日起入境檢疫安排▼



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強制檢測｜染疫國泰女員工曾訪14地點要覆檢 東薈城、7食肆上榜

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▼8月17日東涌東薈城等再次強制檢測▼

