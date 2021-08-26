垃圾收費｜生效日期待定　環保團體憂無了期拖延　變相形同虛設

商討近16年，落實垃圾徵費的《都市固體廢物收費條例》，終在立法會三讀通過，本港加強推動源頭減廢可「行前一步」。環境局局長黃錦星表明，理解本港經濟受疫情影響，未來徵費可能會對市民造成負擔，因此現時並未有政策生效時間，隨後再公布生效日期。

不過多個環團均批評，港府於最終獲通過的法案中作出多項讓步，包括無指明正式實施日期及時間表，憂雖通過條例，但隨時令減廢成效「甩轆」，甚至變相形同虛設。



條例通過原為源頭減廢的一大推進，惟綠惜地球指出，政府早前與政黨舉行閉門會議後推出的連串附加限制，為法例有效落實增變數。當中法例準備期由原來的12至18個月增加至「至少18個月」，而法例實施日期，亦無具體說明，要再待立法會環境事務委員會同意及刊憲，實施後更須向市民免費派發指定垃圾袋一年，質疑有關讓步削弱減廢成效。

另一環保團體綠色和平亦認為，目前立會雖三讀通過垃圾徵費，但欠缺生效日期、時間表及各階段減廢目標，質疑條例會變相形同虛設。綠色和平要求當局及立法會議員勿再拖延，須立即確立垃圾徵費的實施日期。

倡派發指定垃圾袋不應超過3個月 防生效日期無了期拖延

綠惜地球建議，垃圾徵費準備期不應多於18個月，而港府可在準備期的最後三個月派發「試驗垃圾袋」，令法例不會無了期地拖延。綠惜地球亦期望環保署加強回收配套，加強廚餘及廢塑膠回收。

綠色和平亦認為，政府應把握18個月的準備期，讓市民和商界了解垃圾徵費整個程序及個人責任，而免費派發指定垃圾袋不應超過三個月；並應盡早訂立垃圾徵費時間表，令市民可更清楚處理垃圾的程序。