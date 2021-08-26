患精神分裂文員不獲續約　最後一天上班斬兩同事　判醫院令4個月

不獲續約的機電工程署總部男文員，涉在最後一天上班時，用菜刀斬傷同事，並在警誡下稱對方令他「無咗份工」，於是斬傷對方。他早前承認意圖傷人、傷人及管有攻擊性武器共3罪，辯方求情指，男文員當時精神分裂症復發才犯案，法官考慮到事主傷勢已康服及男文員的病情等，判處他4個月醫院令。



事主無致命或永久傷勢

被告曹景進（38歲） 承認於2020年8月31日，在九龍牛頭角機電工程署總部大樓非法及惡意傷害使蔡栢豐、潘敏，另外亦涉管有兩把剪刀。

辯方指，被告2017年患上精神分裂，案發時病症復發，望法庭考慮到他已還押近一年，事主也沒受致命或永久傷勢，判處他醫院令。

警誡下稱認為事主令他失去工作

案情指，事發當日事主突發感到後腦受襲，轉身便見被告手持菜刀襲擊他，另一名事主見狀上前阻止亦被斬傷。二人手臂、臉部等遭斬傷。

被告在警誡下稱：「因為個男人玩我，令我冇咗份工，我就斬佢。個女人係我斬緊嗰陣衝埋來，就斬埋佢。」被告表示，他案發前知道不獲續約，打算用菜刀斬上司，但上司不在場，於是斬他認為有份導致他失業的事主。

案件編號：DCCC 19/2021